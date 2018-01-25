IŞİD’in Sultanahmet Saldırısında Karar Duruşması 31 Ocak’ta

IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Suudi Arabistan doğumlu Suriye uyruklu Nebil Fadli'nin Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da düzenlediği intihar saldırısıyla ilgili davada bugün karar açıklanması beklenirken üye hakimlerden birinin duruşmaya katılmaması nedeniyle duruşma 31 Ocak'a ertelendi.
12 Alman turistin öldürüldüğü, 16 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili tutuklu dört sanık bulunuyor. Davanın 15 Temmuz 2016'da yapılan ilk duruşmasında 18 tutuklu sanık vardı.
Duruşmada söz alan sanık avukatı Atanur Demir, iddia makamının müvekkillerinin IŞİD'le hiçbir bağlantısını ortaya koyamadığını söyleyerek tahliyelerini talep etti.
Savcı 3 kişi için 13 kez müebbet hapis cezası istiyor
Bu talebi reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ahmed Hasan, Rasheed Alabdalah Alagagan, Luay Taskiah, ve Mohammed Berah Taskeia hakkındaki yakalama talimatını yeniledi.
Savcı, 13 Ekim 2017'de görülen duruşmada sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan bir kez, "12 kişiyi terör amaçlı öldürmek" suçundan 12'şer kez olmak üzere toplam 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 320 yıla kadar ağır hapis cezası talep etmişti. Diğer tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Raşid için ise, "IŞİD üyeliği" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Şanlıurfa'da 13 kişi IŞİD'e üyelik suçlamasıyla tutuklandı
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonda ise Suriye'den yasadışı yollarda girdiği saptanan 12 kişi ile bunlara yataklı ettiği belirtilen iki kişi yakalandı.
Aralarında IŞİD'in sağlık emiri olduğunu iddia edilen Kefah Basheer Hussain'in de aralarında yer aldığı 14 kişiden 13'ü, çıkarıldıkları mahkemede "IŞİD üyeliği” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sağlık emiri olduğu belirtilen Hussain'in ifadesinde Irak'ta 2004 yılında Tevhid ve Cihad Grubunun kurucularından olduğunu, Irak El Kaide örgütünde çalışmalar yaptığını ve IŞİD'in kurucuları arasında yer aldığını söylediği belirtiliyor.
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