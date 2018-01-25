IŞİD’in Sultanahmet Saldırısında Karar Duruşması 31 Ocak’ta

IŞİD üyesi olduğu iddia edilen Suudi Arabistan doğumlu Suriye uyruklu Nebil Fadli'nin Sultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da düzenlediği intihar saldırısıyla ilgili davada bugün karar açıklanması beklenirken üye hakimlerden birinin duruşmaya katılmaması nedeniyle duruşma 31 Ocak'a ertelendi.

12 Alman turistin öldürüldüğü, 16 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili tutuklu dört sanık bulunuyor. Davanın 15 Temmuz 2016'da yapılan ilk duruşmasında 18 tutuklu sanık vardı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı Atanur Demir, iddia makamının müvekkillerinin IŞİD'le hiçbir bağlantısını ortaya koyamadığını söyleyerek tahliyelerini talep etti.

Savcı 3 kişi için 13 kez müebbet hapis cezası istiyor

Bu talebi reddeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Ahmed Hasan, Rasheed Alabdalah Alagagan, Luay Taskiah, ve Mohammed Berah Taskeia hakkındaki yakalama talimatını yeniledi.

Savcı, 13 Ekim 2017'de görülen duruşmada sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan bir kez, "12 kişiyi terör amaçlı öldürmek" suçundan 12'şer kez olmak üzere toplam 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 320 yıla kadar ağır hapis cezası talep etmişti. Diğer tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Raşid için ise, "IŞİD üyeliği" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.