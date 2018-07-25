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IŞİD’in Suriye’deki Saldırılarında Onlarca Kişi Öldü

25.07.2018 18:23 | Son Güncelleme

IŞİD militanlarının hükümet güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Suriye’nin güney batısında ve kuzeydoğudaki Suvayda’da düzenledikleri bir dizi saldırıda onlarca kişi hayatini kaybetti

IŞİD’in Suriye’deki Saldırılarında Onlarca Kişi Öldü

IŞİD militanlarının hükümet güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Suriye’nin güney batısında ve kuzeydoğudaki Suvayda’da düzenledikleri bir dizi saldırıda onlarca kişi hayatini kaybetti.

Suvayda kentindeki sağlık yetkilileri Hizbullah’a ait el Manar televizyonuna yaptıklarıaçıklamada en az 50 kişinin öldüğünü, 78 kişinin yaralandığını belirtti.

IŞİD’in İsyancı gruplarla işbirliği içinde düzenledikleri saldırılar son aylarda hükümet güçlerine yönelik düzenlenen en kanlı saldırılar olarak kayıtlara geçti.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda en az 100 kişinin öldüğünü aktardı. Saldırıları IŞİD üstlendi. Kuzey doğudaki Suvayda kentinde saldırganlar bir dizi köye girdi ve hükümet güçleriyle de çatıştı.

Kentte en az iki intihar eylemi düzenlendi. Suriye devlet haber ajansı SANA, iki IŞİD militanının da intihar eylemi gerçekleştirmeden önce üzerlerinde bombalarla öldürüldüklerini kaydetti.

Gözlemevi saldırganların girdikleri köylerde çok sayıda kişiyi rehin aldıklarını, en az 35 sivili de öldürdüklerini söyledi.

Suvayda valisi Amer El Eşi, öldürülen iki intihar eylemcisinin yanı sıra bir saldırganın da yakalndığını bildirdi. Vali, El İkbariye televizyonuna yaptığı açıkalamda “Suvayda kenti artık güvenli ve sakin” dedi.

IŞİD, Rusya destekli Suriye ordusu ve Amerika destekli milislerin operasyonlarıyla Suriye’de kontrol ettiği toprakların büyük kısmından geçen yıl çıkartılmıştı. Daha sonra Suriye ordusu Şam ve Humus civarında siyancılara ait son kaleleri ve ülkenin güney batısını

isyancılardan temizledi. Ancak isyancılar Suvayda kentinin kuzey batısında küçük bir alanaın kontrolünü hala elinde tutuyor.

Bir grup isyancı daha batıdaki Golan Tepeleri sınırı yakınında konuşlanmış durumda. Suriye ordusu Rusya’nın hava saldırıları desteğiyle buradaki isyancılarla mücadele ediyor.

Güney batıdaki Yarmuk Havzası da Suriye’de isyancıların elinde kalan son yerlerden.

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