IŞİD’in Türkiye Emirine El Kaide Davası

El Kaide bağlantılı kişilerin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi üzerinden, yasadışı yollardan sınırı geçerek, kamplara ulaştıklarını belirten savcı, infak, yardım, bağış kutusu ve hibeyle temin edilen paraların bir kısmıyla malzeme alındığını, kalan kısmınınsa para olarak Suriye'ye gönderildiğini belirtti. Bu paraların bir kısmıyla başlangıçta faaliyet yürütülen bölgelerdeki eksik silahların temin edildiği belirtilen iddianamede, Nusra Cephesi'yle birlikte hareket ettikleri dönemlerdeyse paraların kamp sorumlularına teslim edildiği kaydedildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Bayancuk’un El Kaide’nin Türkiye Emiri olduğu vurgulandı. Örgütün Diyarbakır yapılanmasında, çatışma bölgesiyle irtibatlı mescit (sohbet) grubunda 11 kişi olduğu belirtilen iddianamede, mescitlerde ders ve toplantılar düzenleyen bu kişilerden bazılarının çatışma bölgelerine gidip geldiği öne sürüldü.

İddianamede Gizli Tanık Tipi'nin "Bu süre içerisinde El Kaide terör örgütü gruplarındaki kişilerin, birçok kişiyi Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide kamplarına ve çatışmalara katılmak üzere aileleri, eşleri ve anne babaları karşı olmalarına rağmen gönderdiklerine, birçok ailenin ocağına ateş düşürdüklerine ve insanların hayatlarını mahvettiklerine şahit oldum. Diyarbakır'da El Kaide terör örgütü ile irtibatlı grupların örgütsel içerikli eğitim, ders, sohbet, piknik etkinliklerine katıldım. Sohbetlerde sık sık cihat ile ilgili bilgiler verilerek, Suriye'deki çatışmaların yer aldığı video kayıtları izlettiriliyordu. Adnan Gürbüz isimli şahıs her Müslümanın üzerine cihadın farz olduğunu anlatarak, cihada gitmeyenleri müşrik olarak adlandırıyordu, ayrıca cihada gitmek isteyenleri ise 'Sizi cihada gönderelim, bütün masraflar bize aittir' ifadelerine de yer verildi. Bayancuk, zaman zaman bu sohbetlere gelerek ders verdiğini iddia eden gizli tanık ”Ebu Hanzala, bir yıl içerisinde 9-10 kez Diyarbakır'a gelerek, ders verdi. El Kaide terör örgütünün Türkiye sorumlusu olduğunu biliyorum. “dedi.

Bayancuk'un, El Kaide Türkiye yapılanması içerisinde, farklı illerde, kendisine bağlı medrese/mescit adı altında yapılanmalar oluşturulmasını sağladığını kaydeden savcı, şüphelinin, bazen bu yapılanmaların bulunduğu yerlere giderek, örgütte faaliyet gösteren kişilerle toplantı düzenlediğini belirtti. Toplantılarda, Suriye'deki çatışma bölgelerine gitmek için yeni eleman temin etme faaliyetleri yürütüldüğü vurgulanan iddianamede, şu görüşlere yer verildi: "Kendisi ile temasa geçen kişilerin İstanbul'da yanında eğitim almalarını sağladıktan sonra Suriye'ye gönderdiğini, böylece eylemlerinin bütün olarak terör örgütüne üye olma boyutu aşan, örgütün ülke genelindeki yapılanmasını şekillendiren ve örgüt içerisinde örgüt adına yeni kurulacak hücre tipi yapılanmalara karar verebilecek bir konumda olduğunu gösterdiği, bu nedenle şüphelinin üzerine atılı silahlı terör örgütü kurma veya yönetme suçunu işlediği değerlendirilmiştir,“ denildi

İddianamade Bayancuk’un ifadelerine de yer verildi. Bayancuk hakkındaki iddiaları reddederek, FETÖ’cü polisleri suçladı. Bayancuk, “Suriye çatışma bölgelerine cihad adı altında insanların gönderilmesi yönündeki konuşmalar yapılmış olması mümkün değil. Çünkü El Kaide terör örgütünün yaptığı eylemleri doğru bulmadığımız gibi, bu terör örgütünün İslam ve Müslümanlık'la hiçbir ilgisinin olmadığını düşünmekteyiz. Özellikle 2010 yılı ve sonrası Fethullahçı yapıya bağlı polisler tarafından aleyhimizde bu tarz soruşturmalar yapıldı, düşüncelerimiz El Kaide ile ilişkilendirilmeye çalışıldı. El Kaide terör örgütü Türkiye sorumlusu olmam söz konusu değildir. Bu gizli tanığın FETÖ mensubu polisler tarafından bulunan bir kişi olmasından korkuyorum, “dedi.

İddianameyi kabul eden 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi, bu dosya ile Halis Bayancuk'un Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Birleştirme kararı verilmesi üzerine dosya Sakarya'ya gönderildi.

