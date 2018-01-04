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IŞİD'liden adliye çıkışında çirkin şov: Çekin, yakışıklı çıksın!

DÜNYA HABERLERİ | 04.01.2018 11:07 | Son Güncelleme 2 saat önce

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, terör örgütü IŞİD (DEAŞ) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan iki şüpheliden B.G., adliye çıkışında "Allah’a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyoruz" diye bağırdı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Nazilli’de terör örgütü IŞİD'e (DEAŞ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. D.M. (55) ve B.G. (45), savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Daha önce adreslerinde arama yapılan şüphelilerin uzun süredir teknik takip altında oldukları, telefon konuşmalarında polislerin aleyhinde ifadeler de kullandıkları belirlendi.

Ayrıca farklı zamanlarda gözaltına alınan IŞİD şüphelilerinin, irtibatları ve Suriye’ye giriş - çıkış yapanlarla ilgili konuşmaları da tespit edildi.

Tutuklanmalarının ardından adliyeden çıkarılan şüphelilerden B.G., "Allah’a karşı düşmanlık yapan bir sistemi reddediyorum. Allah’ın kulu olduğumuz için tutuklandık" diye bağırdı. Diğer şüpheli D.M. de, "Beni çekin beni. Yakışıklı çıksın" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın adliye Nazilli IŞİD DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Allahın kulu imişler.Tüm canlılar Allahın kulu gerzek.İnsanların canına kasdedecek olayların içine girin; birde öldürdüğünüz insanların hemen hemen hepsi müslüman ulan beyinsiz.Sonra biraz sakal bırakıp biz Allahın kuluyuz.Allahımız zaten sizler gibi canileri kul olarak kabul etmez.Çünkü ''bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş olur''Diyende bizim dinimiz sizin değil gerzekler.
Işid'li olup olmadığını nerden biliyorsunuz? Adam doğru söylemiş. Mülk ve hakimiyet Allah'ındır. (Nur 42) Yaratmak ve hükmetmek Allah'ındır. (Araf 54) Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. (Maide 44) Evet, Allah'ın mülkünde, Allah'a isyan edip, Allah'a rağmen hüküm koyan sistem, kafir bir sistemdir. Işid'in yaptıkları onaylanmaz. Ancak insanlar Hakkı söylüyor diye, hemen onlara Işid damgası vurmayın. insanlara zulmetmeyin. Unutmayın, Şüphesiz batıl yok olucudur. (İsra 81) Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. (Saf 8) Allah'ın vadi gerçektir. (Rum 60)
tiplere bakılırsa şeytanın kuluna dönmüşsünüz
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