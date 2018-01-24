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İsimleri tek tek o sokaklarda siliniyor

24.01.2018 14:23 | Son Güncelleme 6 saat önce

İtalya'nın başkentinde, faşist rejim döneminde ırkçı yasalara dayanak olan "Irk Manifestosu"nu imzalayan bilim adamlarının isimlerinin verildiği sokakların adları değiştirilecek. Belediye Başkanı Raggi, kentin "anti-faşist olmaktan gurur duyduğunu" söyledi.

İsimleri tek tek o sokaklarda siliniyor

İtalya'nın başkenti Roma'da, faşist rejim döneminde ırkçı yasalara dayanak olan "Irk Manifestosu"nu imzalayan bilim adamlarının isimlerinin verildiği sokakların adları değiştirilecek.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, 1938 tarihli Irk Yasaları'nın 80. yıldönümü vesilesiyle bu yıl içinde sokak isimlerinin değiştirileceğini açıkladı.

Yahudilerin İtalyan vatandaşlığından atılmasına ve toplama kamplarına gönderilmesine yol açan Irk Yasaları ile ilgili bir belgesel için açıklama yapan Raggi, Roma'nın "anti-faşist olmaktan gurur duyduğunu" söyledi.

"Şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek için her yolu kullanacağız" diyen Raggi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irk Manifestosu'nu imzalayan kişilerin adlarının verildiği sokak ve meydanların isimlerini değiştirmek için gerekli prosedürleri başlattık. Ülkemiz için utanç teşkil eden bu izleri silmek zorundayız."

Roma Belediye Başkanı, ülkenin diğer kentlerini de benzer adımlar atarak sokak isimlerini değiştirmeye çağırdı.

Yahudi Cemaati memnun

Roma Yahudi Cemaati Başkanı Ruth Dureghello, belediyenin kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Ruth Dureghello, "Hafızanın ve sorumlulukların silinmesi bizim kültür ve geleneklerimizde yer almasa da bu girişimi olumlu buluyoruz" dedi.

Dureghello, Irk Yasaları yüzünden kamu kurumları ve üniversitelerden atılan kişilerin adlarının sokaklara verilmesi çağrısı da yaptı.

"Irk Manifestosu" ya da "Irkçı bilim adamlarının manifestosu" olarak anılan metin, Temmuz 1938'de "Faşizm ve ırk sorunu" başlığıyla yayımlanmıştı.

10 bilim adamı tarafından hazırlanan manifestoda, "İtalya'nın mevcut nüfusu büyük oranda Aryan kökenlidir", "Yahudiler İtalyan ırkına ait değildir","İtalyanların ırkçı olduklarını açıkça ilan etmelerinin vakti gelmiştir" gibi ifadeler yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya roma ırkçılık

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu palermo544 isimli trol hakkında sizde suç duyurusunda bulunun kendisi gibi düşünmeyenleri hemen gezici ve pkklı ilan ediyor ve bu yaptıklarının yanına kar kalacağını sanıyor belliki yaş en fazla 20 ama bize düşen görev haklarımızı sonuna kadar savunmak Türk Adaletine güveniyorum bu kişi gereken cezayı er yada geç alacaktır.
)) başvuracağın Mahkeme bu sayfamı))) Bana burda Müebbet cezaya bile çarptıracak kadar Oy alırsın yaşım 20 mi)) yAw Mahkemede GÖRECEKSİN ! tahmin yürütme))) Yaşım kaç Başım kaç Boyun ne Soyum ne GÖRECEKSİN BENDE SENİ GÖRECEM Merakla Bekliyorum Mahkeme celbini HABERİN OLSUN! Bakim sözünün erimisin değilmisin Herkes Görecek
@abuzer_komurcu ))) bahsettiğin Mahkeme buramı ))) burda Bana Müebbet ceza verecek kadar Oy alırsın
helal olsun.bizde de durum aynı...ülke giderek çağdaşlaşıyor.eğitim aldı başını ekonomi de imefe ye borç veriyormuşuz...yargıya gözü kapalı güveniyor herkes..
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