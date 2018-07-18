Herkese böyle patron lazım! Yürüyerek işe gelen çalışanına öyle bir jest yaptı ki....

20 yaşındaki Walter Carr adlı işçi sosyal medyada büyük övgü aldı.

Bir polis memuru, yolda gördüğü ve hikayesinden çok etkilendiği Carr'ı, kahvaltı ısmarladıktan sonra eşya taşıyacağı eve bizzat götürdü.

Ev sahiplerinin ısrarına rağmen dinlenmeyi reddedip işe koyulan Carr'ın kendisiyle tanışmak için Tennessee'den gelen patronu Luke Martin'le karşılaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

Martin, azmini övdüğü Carr'a 2014 model Ford Escape marka aracını hediye etti.

Carr'ın arabasını tamir ettirmesi için internette başlatılan yardım kampanyasında 8,000 dolar toplandı.

2005'teki Katrina kasırgasında evlerini kaybettikten sonra ailesiyle New Orleans'tan Alabama eyaletinde bağlı Birmingham'ın bir banliyösüne yerleşen Carr'ın liseden Aralık'ta mezun olacağı belirtiliyor.

