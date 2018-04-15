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İskoç Maratoncu Yere Yığıldı

15.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

İskoçyalı maratoncu Callum Hawkins maratonun sonlarına doğru yere yığıldı

İskoç Maratoncu Yere Yığıldı

İskoçyalı maratoncu Callum Hawkins bir maratoncunun kabusunu yaşadı.

Hawkins maratonun sonlarına doğru yere yığıldı.

Olay Avustralya'da yapılmakta olan Commonwealth oyunları sırasında yaşandı.

Erkek maraton yarışında Hawkins bitiş çizgisine yaklaşık 2.5 km kala yere yığıldı.

Hawkins toparlanmaya çalışsa da bir kez daha yere düştü.

Hastanede tedavi altına alınan Hawkins’in durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yarışın galibi ise Hawkins’i düşmesi sonucu geçen Avustralyalı Michael Shelley oldu.

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