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"İskoçya yıl sonunda bağımsızlık referandumu yapabilir"

DÜNYA HABERLERİ | 15.01.2018 10:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ocak (DHA) – İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, yıl sonuna doğru Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasındaki Brexit anlaşması daha da netleştiğinde, ikinci bir bağımsızlık referandumu yapıp yapmayacaklarına karar verebileceklerini söyledi.

BBC'ye konuşan Sturgeon, "Sonbahar aylarında gelecekteki ilişkilerin nasıl olacağına dair bir netlik kazanmış olmamız gerekiyor. Ben de o zaman İskoçya için nasıl bir adım atmalıyız, buna karar verebileceğim” dedi.

İki yıl önce İskoçların büyük umutlarla oylamaya gittiği 18 Eylül Bağımsızlık Referandumu ayrılıkçılar için hüsranla sonuçlanmış, oylamaya katılan İskoç halkının yüzde 55,4'ü Birleşik Krallık'ta kalmayı tercih etmişti. (Fotoğraflı)

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