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İslam dünyasını şaşırtan açıklama: "İstanbul'daki karar Kudüs'ü bölme anlamına geliyor"

DÜNYA HABERLERİ | 27.12.2017 18:17 | Son Güncelleme 6 saat önce

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusunda verdiği kararı eleştirerek, "Bu Filistin topraklarını ve Kudüs’ü bölme anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

İslam dünyasını şaşırtan açıklama: "İstanbul'daki karar Kudüs'ü bölme anlamına geliyor"

Filistin’deki gelişmelerle ilgili Tahran’da basın toplantısı düzenleyen Velayeti, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İstanbul’da yapılan olağanüstü toplantısında yayınladığı sonuç bildirisini "bölgenin gerçekleriyle örtüşmeyen muhafazaka bir bildiri" olduğunu öne sürdü.

"ÇIKAN SONUCU TATMİN EDİCİ BULMADIM"

Velayeti, "Sonuç bildirisinde Kudüs, doğu ve batı diye iki parçaya bölünmüş ve doğu kısmı Filistin’in başkenti olarak tanımlanmış. Bize göre Kudüs’ün tümü Filistin’in başkentidir. Bildiride, Filistin toprakları iki parçaya bölünmüş oldu. İki Filistin diye bir şey yok. Filistin topraklarının tümü işgal altında ve tümü özgürleştirmeli" diye konuştu. Velayeti, İran’ın çıkan sonucu tatmin edici bulmadığını sözlerine ekledi.

ABD'nin Kudüsü İsrailin başkenti olarak tanımasının ardından, Türkiye'nin çağrısıyla 13 Aralık’ta İstanbulda bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Doğu Kudüs'ü Filistin Devletinin başkenti olarak ilan etmişti.

Zirveye İran Cumhurbaşkanı Ruhani de katılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs Hamaney İRAN istanbul islam işbirliği teşkilatı ali ekber velayeti

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Eyvahhhh. İslam dünyasında bir tek İran bizi destekliyordu. Hükümet ''herkesle papaz''siyaseti izliyor galiba. Eskiden Avrupa'da serbest dolaşım hayali kuruyorduk. Şimdi araplar bile vize uygulamasına geçecek galiba. Sen tecrübeli diplomatlara ''monşer'' deyip dışlarsan, liyakatı değil de sadakati önemsersen işte böyle dünyada şamar oğlanına dönersin.
Adam haklı.Şöyle ki; Dış işleri bakanlığı DOĞU KUDÜS ü Filistin in başkenti olarak kabul ettik diyor.Böyle olunca BATI KUDÜS ü de İsrail in başkenti olarak kabul etmiş oluyoruz. Hani KUDÜS tamamen Filistin in başkentiydi. RTE ve AKAPE Büyük Ortadoğu Projesi=Büyük İsrail Projesi eş başkanlığının gereğini yerine getirerek alıştıra alıştıra önce KUDÜS ün batısının sonra kuzeyinin ve güneyinin daha sonrada doğusunun yani KUDÜS ün tamamının İsrail in olduğunu iddia ederse hiç şaşırmayın. Sıkıyorsa AYASOFYA yı İbadete açsın.İNCİRLİK üssünü kapatsın. Kefen giyenleri KUDÜS ün savunulması için göndesin
Çok doğru, Kudüsün tamamı Filistin devletinindir.
ben anlamıyorum 50 yaşımdayım ve 50 yıldır miskin arapların haklarını savunmak için didinen bir türkiye var . bırakın kendi hakkını savunmayan kim olursa olsun yok olup gitsin.
Yok yok adam doğru açıklamaş... Batı KUDÜS'ü bir bakıma İsrail'e hediye ettik.. İslam birliği olarak tüm KÜDÜS Filistin'in başkenti desene...
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