İslam karşıtı Pegida örgütü Türk camisi önünde domuz çevirmekten son anda vazgeçti

Cami önündeki kalabalık ve gerilimin arttığı sırada, Pegida üyelerinin gelmekten vazgeçtiği anons edildi. Kalabalık, tekbir ve sloganlarla eylemin iptal edilmesini kutladı.

Cami imamı ile cami derneği yöneticileri, kalabalığa sık sol sakin olmaları için çağrı yaptı.

Bu sırada iftar saati yaklaştıkça cami önünde toplanan kalabalık sayısı da giderek arttı.

Aşırı sağcı 20 kişilik grubun, polisin güvenlik garantisi vermemesi ve cami önünde toplanan yüzlerce kişinin tepkisinden korktuğu için yoldan geri döndüğü öğrenildi.

Aşırı sağcıların, cami önündeki yolu kapatan kalabalık nedeniyle, otobüsten inmeden geri döndüğü öğrenildi.

POLİS GÜVENLİK GARANTİSİ VERMEDİ

Hollanda medyasına göre, polis Pegida üyelerine güvenlik konusunda garanti veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine aşırı sağcılar eylemi son anda iptal etti.

Polise göre, eylemin iptal edilmesi Pegida'nın kendi tercihi.

Hand in Hand (El ele) 010" adlı barışsever oluşum ile bazı kilise vakfı üyeleri, Laleli Camii önündeki duvarlara çiçek bıraktı. Grup, kaldırıma ırkçılık karşıtı sloganlar yazdı.

Bir kilise vakfı üyesi, cami çevresinde, "Pegida'nın nefret söylemine karşı çiçeklerden bir sevgi duvarı" oluşturduklarını söyledi.

Pegida örgütünün Hollanda'daki büyük şehirlerde iftar saatinde yapacağı domuz çevirme eylemi, Amsterdam Utrecht, Haarlem, Gouda belediyeleri tarafından yasaklanmıştı.

Ancak ülkenin ikinci büyük kenti Rotterdam'ın Müslüman kökenli Belediye Başkanı Ahmet Abutalib, aşırı sağcı örgütün eylemine izin verdi.

Rotterdam Belediye Başkanı, gösteri yapmanın anayasal bir hak olduğunu söyledi. Abutalib, Salı günü kendisini ziyaret ederek, gösterinin yasaklanmasını isteyen Laleli Camii yönetimine, "Bugün Pegida'ya, yarın size. Temel haklar kısıtlanamaz " dedi.

Abutalib, BBC Türkçe'nin sorusu üzerine, Pegida'ya cami önünde domuz çevirme izni verilmesi ile ilgili açıklama yapmayacağını söyledi.

