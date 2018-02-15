İslam Konseyi'den Macron'a Yanıt: ‘Reformu Biz Yaparız’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da İslami kurumları ve bunların devlet ve toplumla ilişkilerini yeniden yapılandıracak bir reform çalışması başlattığını ve bu reformu 2018'in ilk üç ayında getirmeyi hedeflediğini açıkladı. Macron ülkesindeki Müslümanlara, yabancı ülkelerden müdahale edilmesine son vermek, imamları Fransa'da eğitmek, Fransa İslam Konseyi CFCM'in yapısını radikal biçimde değiştirmek istediklerini söyledi. Ancak şimdiden bu konuya itiraz sesleri yükselmeye başladı. CFCM'in Türk Başkanı Ahmet Oğraş, Fransa ve Avrupa'da "İslam ve Müslümanların imajının" kötü olduğunun farkında olduklarını, ancak bunu düzeltme görevinin de CFCM'e ve Müslüman halkın kendisine ait olduğunu söyledi. Oğraş değişiklik önerileri konusunda bir rapor hazırladıklarını ve bunu yaparken de bir anket aracılığıyla Fransa'da yaşayan 10 milyon Müslümanın da görüşünü almak istediklerini dile getirdi. Oğraş, Paris'te Amerika'nın Sesi'nin sorularını yanıtladı: Amerikanın Sesi: “Macron'un Fransa'da İslam kurumlarının yeniden yapılandırılması reformuna ilişkin görüşleriniz nedir?”

Ahmet Oğraş: “Bugün biliyorsunuz, Fransa ve Avrupa'nın genelinde, Müslümanların imajı çok kötü. İslam ve Müslümanlara yönelik yanlış bir anlayış var. Fransa'nın yeni ve güçlü bir cumhurbaşkanı var. Bu cumhurbaşkanı ‘İslam ve Müslümanlar konusunda rahatlatmam lazım, bu işe bir düzen koymak lazım. Bunu ancak ben yaparım’ diyor. Biz de diyoruz ki; laik bir ülkeyiz, sen cumhurbaşkanısın, bize ancak tavsiye edebilirsin, İslam Konseyi reformu, İslam kurumları reformu yapılacaksa onu biz yaparız. Bu bizim sorumluluğumuz altındadır. Bu anlayışla Cumhurbaşkanıyla görüşeceğiz. Ve yol haritamızı biz sunacağız. Bu güçlerin ayrımı ve paylaşımı konusu bizim için çok önemli. Yoksa yalnış çözümler getirilir ve kısa süre sonra yeniden reforma gideriz. Biz bu konuda bir rapor hazırlayacağız. Ve bu raporu hazırlarken, internet üzerinden yürüteceğimiz bir anket ile en geniş şekilde Müslüman toplumunun görüşlerini de rapora katacağız.” VOA: “Reformda desteklediğiniz noktalar neler?” Ahmet Oğraş: “Fransa İslam Konseyi'nin yeniden yapılandırılması konusuna katılıyoruz. Konsey 2003 yılında kuruldu. Bu sene 15 yaşına giriyor. Henüz ergenlik çağında sayılır. Bu kurumu zaten değiştirmemiz gerekiyor, misyonu, vizyonu, tüzükleri çağın gereklerine göre değişmeli. Yabancı ülkelere bağımlılıktan söz ediliyor. Ama CFCM'nin tümüyle bağımsız olmasını istiyoruz. Yani İçişleri Bakanlığı’ndan bağımsız çalışalım. Bize güvensinler, kendi kaderimizi kendimiz çözelim. Fransa devleti Cumhurbaşkanı'ndan tek beklentimiz bizim işimizi kolaylaştırmasıdır.”

VOA: “CFCM bu yanlış algıyı düzeltmek için ne yapacak?” Ahmet Oğraş: “Ortak çözmemiz gereken konular var. Sadece Fransa değil, Avrupa halkının algısını rahatlatmamız gerekir. Bundan sonra imamlarımızı biz yetiştirmeliyiz Avrupa'da. Gerçekçi olmalıyız. Ama bunun bir anda yapılması mümkün değil. Bu zamana kadar destek veren ülkeler Cezayir, Fas, Türkiye ile Fransa'nın birlikte çalışması lazım.” ​"İslam Konseyi siyaset yapmamalı" VOA: “İmamların Fransa'da eğitilmesi, helal ürünlerden vergi alınması konularındaki düşünceniz nedir?” Ahmet Oğraş: “Kendi eğitim merkezlerimizi üniversitelerimizi kurmamız, hızlı şekilde imamlarımızı kendimiz eğitmemiz lazım. Buna katılıyoruz. Ancak bu, zaman alan 10-20 -30 yıllık bir süreçtir ve o zamana kadar mevcut imamların da görevlerini sürdürmesi gerekir. İkinci konu finansman konusu. Helal ürünlerden vergi alınması, hac, zekat işlerinden bir şeyler beklenebilir. Ama bu parasal işler olduğu için hassas konular. Bazı dernekler zaten bu işleri yapıyor. Onları bir araya getirmek, ortak havuz oluşturabiliriz, onlarla konuşmak lazım. Zamanla bu ortak para sistemini kurmak lazım. Ama İslam Konseyi CFCM Müslümanları temsil etmenin yanı sıra siyasi olarak da misyon üstleniyordu. Yeni CFCM, sadece dini ve ibadeti temsil eden saygın bir kurum olmalı ve siyaset yapmamalı. Çok güçlü olmalı, güçlü bir temsil gücü olmalı. Gerekirse siyasi dernekle kurulabilir. Ama İslam Konseyi bundan uzaklaşmalı. Bu zaman alacak, zaman içinde göreceğiz bunları.”