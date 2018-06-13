'İslamofobinin Kaynağı Önyargı'

Çalışmalarını islamofobi üzerine yürüten Profesör Doktor Zakir Avşar, din kaynaklı çatışmalar yaratmanın insanlığın geleceğini tehdit ettiğini söyledi.
Avşar, islamofobinin haksız, yersiz, kimi zaman isnat ve itirafa dayanan unsurlarla beslendiğini savundu.
İslam ve şiddetin sıklıkla birarada anıldığının altını çizen Avşar, özellikle cihat kelimesinin yanlış yorumladığını kaydetti.
Amerikalıların İslam dinine ilişkin çok fazla bilgisi olmadığına işaret eden Avşar, bilgisizliğin önyargıları körüklediğini dile getirdi. Avşar'a göre bu sorunu aşmanın yolu önyargıları gidermek. Avşar, bu konuda medyaya büyük rol düştüğü görüşünde.
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