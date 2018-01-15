İspanya, ABD'yi geçerek en çok turist alan 2. ülke olabilir

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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), dünyanın en popüler turistik ülkeleri sıralamasında İspanya'nın, ABD'yi geride bırakarak ikinci olabileceğini açıkladı.

Son tahminlere göre 2017'de İspanya'yı ziyaret eden turist sayısı yüzde 7 artarak 1,3 milyara ulaştı. UNWTO raporunda bu ivmenin 2018'de devam etmesinin ve ülkeye giden turist oranının yüzde 4 ila yüzde 5 artmasının beklendiği belirtildi.

Listenin ilk sırasında Fransa yer alıyor.

UNWTO kesin listenin ilkbahardan önce açıklanmayacağını duyurdu.

2016'da hem ABD, hem İspanya'yı yaklaşık 76 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

Ancak İspanya Başbakanı Mariano Rajoy geçen hafta yaptığı açıklamada, 2017'de turizm rekoru kırdıklarını ve önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 8 arttığını ve 82 milyon yabancı turist ağırladıklarını belirtmişti.

UNWTO, 2017 dünya turizm verilerine dair ön raporunda "Akdeniz ülkeleri başı çekmek üzere, Avrupa kıtası, büyüklüğüne rağmen olağandışı sonuçlar elde etti" ifadesini kullandı.