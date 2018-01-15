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İspanya, ABD'yi geçerek en çok turist alan 2. ülke olabilir

15.01.2018 21:45 | Son Güncelleme 3 saat önce

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), dünyanın en popüler turistik ülkeleri sıralamasında İspanya'nın, ABD'yi geride bırakarak ikinci olabileceğini açıkladı. Listenin ilk sırasında Fransa yer alıyor.

Getty Images Barcelona, Las Ramblas

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), dünyanın en popüler turistik ülkeleri sıralamasında İspanya'nın, ABD'yi geride bırakarak ikinci olabileceğini açıkladı.

Son tahminlere göre 2017'de İspanya'yı ziyaret eden turist sayısı yüzde 7 artarak 1,3 milyara ulaştı. UNWTO raporunda bu ivmenin 2018'de devam etmesinin ve ülkeye giden turist oranının yüzde 4 ila yüzde 5 artmasının beklendiği belirtildi.

Listenin ilk sırasında Fransa yer alıyor.

UNWTO kesin listenin ilkbahardan önce açıklanmayacağını duyurdu.

2016'da hem ABD, hem İspanya'yı yaklaşık 76 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

Ancak İspanya Başbakanı Mariano Rajoy geçen hafta yaptığı açıklamada, 2017'de turizm rekoru kırdıklarını ve önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 8 arttığını ve 82 milyon yabancı turist ağırladıklarını belirtmişti.

UNWTO, 2017 dünya turizm verilerine dair ön raporunda "Akdeniz ülkeleri başı çekmek üzere, Avrupa kıtası, büyüklüğüne rağmen olağandışı sonuçlar elde etti" ifadesini kullandı.

Avrupa ve Afrika kıtalarının geçen yıl yabancı turist sayısında yüzde 8 artış kaydettiği belirtildi.

Getty Images Barcelona Asya ve Pasifik'teki büyüme ise yüzde 6 oldu.

Orta Doğu'ya giden turist sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 5 artarken, Amerika kıtasını ziyaret eden turistlerin sayısı yüzde 3 arttı.

Turizmin, küresel ekonomik iyileşme ve Brezilya ile Rusya'da tüketimin yeniden artmasıyla hareketlendiği belirtiliyor.

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili "Uluslararası seyahatler güçlü bir şekilde büyümeyi sürdürüyor ve bu durum ekonomik gelişmede turizm sektörünün yerini pekiştiriyor" dedi.

Pololikashvili turizmin dünyadaki en büyük 3. ihracat sektörü olduğunu da ekledi.

UNWTO'nun 2015 turizm sıralamasında Türkiye ülkeye varan turist sıralamasında dünya 6.'sı olmuştu, ancak 2016 yılında yaşanan darbe girişimi ve saldırılar nedeniyle listede gerilere düştü.

'Turistler evinize dönün': İspanya'da solcular turist akınına karşı direniyorGuardian: Türkiye, İngilizler için yeniden turizm haritasında

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