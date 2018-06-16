İspanya Akdeniz'de 900'den Fazla Göçmen Kurtardı

İspanya hükümeti, Fransa'ya gelecek göçmenlerin bir bölümünü kabul edip etmeyeceklerini sorduklarını ve Fransa'nın bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

İspanya hükümeti, Fransa'ya gelecek göçmenlerin bir bölümünü kabul edip etmeyeceklerini sorduklarını ve Fransa'nın bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

İspanya Sahil Güvenlik birimleri, Cuma ve Cumartesi günü Akdeniz'de botlarla Avrupa'ya geçmek isteyen 900'ün üzerinde göçmeni kurtardığını açıkladı. Ülke ayrıca, Avrupa Birliği ülkeleri arasında kriz yaratan Aquarius gemisiyle gelecek yüzlerce göçmeni bekliyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yardımı için teşekkür etti. Başbakan, Avrupa ülkelerinin Fransa'yı örnek alması gerektiğini ve göçmen sorunu konusunda adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.

Aquarius gemisi, Libya kıyılarında 600'den fazla göçmeni kurtardı. Göçmenleri kabul etmeyen İtalya, iki gemiyle göçmenlerin İspanya'ya transferine yardım ediyor.

Aquarius ve İtalyan gemilerinin Pazar günü Valencia limanına ulaşması bekleniyor.

İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini, hükümetinin göçmenleri kabul etmeme kararının, diğer Avrupa ülkelerini göçmen akınıyla ilgili yük paylaşımı konusunda adım atmaya zorlama amaçlı olduğunu belirtti.

Bu ay yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde, göçmen politikalarının, liderlerin gündeminin üst sıralarında olması bekleniyor.

İspanya hükümeti, her göçmenin sığınma talebini ayrı ayrı değerlendireceklerini ve buna göre karar vereceklerini belirtti.

SOS Akdeniz örgütüyle beraber Aquarius gemisinde görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar, göçmenlerin yorgun ve endişeli olduğunu, bazı yolcuları ciddi sağlık sorunları olduğunu söyledi.

