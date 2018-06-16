HABER

İspanya Akdeniz'de 900'den Fazla Göçmen Kurtardı

16.06.2018 20:46 | Son Güncelleme

İspanya Sahil Güvenlik birimleri, Cuma ve Cumartesi günü Akdeniz'de botlarla Avrupa'ya geçmek isteyen 900'ün üzerinde göçmeni kurtardığını açıkladı. Ülke ayrıca, Avrupa Birliği ülkeleri arasında kriz yaratan Aquarius gemisiyle gelecek yüzlerce göçmeni bekliyor

İspanya Akdeniz'de 900'den Fazla Göçmen Kurtardı

İspanya Sahil Güvenlik birimleri, Cuma ve Cumartesi günü Akdeniz'de botlarla Avrupa'ya geçmek isteyen 900'ün üzerinde göçmeni kurtardığını açıkladı. Ülke ayrıca, Avrupa Birliği ülkeleri arasında kriz yaratan Aquarius gemisiyle gelecek yüzlerce göçmeni bekliyor.

Sahil güvenlik birimleri, Cebelitarık Boğazı'nda 59 şişme bottan toplam 507 kişi kurtardıklarını, aynı bölgede 4 cesedi de denizden çıkardıklarını belirtti.

Öte yandan Fransa, Aquarius gemisinden inecek göçmenlerin bir bölümünü kabul edeceklerini söyledi.

Aquarius gemisi halen İspanya'ya doğru yol alıyor.

İtalya'nın yeni popülist hükümeti ve Malta'nın geminin yanaşmasına izin vermeyeceğini açıklamasından sonra İspanya göçmenleri kabul edeceğini açıklamıştı.

İspanya hükümeti, Fransa'ya gelecek göçmenlerin bir bölümünü kabul edip etmeyeceklerini sorduklarını ve Fransa'nın bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

İspanya hükümeti, Fransa'ya gelecek göçmenlerin bir bölümünü kabul edip etmeyeceklerini sorduklarını ve Fransa'nın bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yardımı için teşekkür etti. Başbakan, Avrupa ülkelerinin Fransa'yı örnek alması gerektiğini ve göçmen sorunu konusunda adım atması gerektiğini sözlerine ekledi.

Aquarius gemisi, Libya kıyılarında 600'den fazla göçmeni kurtardı. Göçmenleri kabul etmeyen İtalya, iki gemiyle göçmenlerin İspanya'ya transferine yardım ediyor.

Aquarius ve İtalyan gemilerinin Pazar günü Valencia limanına ulaşması bekleniyor.

İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı Matteo Salvini, hükümetinin göçmenleri kabul etmeme kararının, diğer Avrupa ülkelerini göçmen akınıyla ilgili yük paylaşımı konusunda adım atmaya zorlama amaçlı olduğunu belirtti.

Bu ay yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde, göçmen politikalarının, liderlerin gündeminin üst sıralarında olması bekleniyor.

İspanya hükümeti, her göçmenin sığınma talebini ayrı ayrı değerlendireceklerini ve buna göre karar vereceklerini belirtti.

SOS Akdeniz örgütüyle beraber Aquarius gemisinde görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar, göçmenlerin yorgun ve endişeli olduğunu, bazı yolcuları ciddi sağlık sorunları olduğunu söyledi.

PARTNER‘Çukur’a görkemli gala‘Çukur’a görkemli gala
Afganistan'da Ateşkes Kutlamalarına İntihar SaldırısıAfganistan'da Ateşkes Kutlamalarına İntihar Saldırısı
ABD'den Rusya'ya Seyahat UyarısıABD'den Rusya'ya Seyahat Uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçim anketi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Ünlü sunucu Amal El-Avadi canlı yayında işten kovuldu

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi kalabalığın arasına daldı

Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!

Venezuela'da gece kulübünde biber gazlı katliam!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçlerinin bayramlaşması sırasında patlama! Çok sayıda ölü var

Kara deliğin yıldızı yutma anları...

Kara deliğin yıldızı yutma anları...

Almanya'da bıçaklı saldırı!

Almanya'da bıçaklı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.