İspanya Altı Katalan Siyasetçinin İadesini İsteyemeyecek

İspanya’da Anayasa Mahkemesi isyanla suçlanan altı ayrılıkçı Katalan siyasetçi hakkındaki iade talebini reddetti. Bu siyasetçiler arasında eski Katalan lider Carles Puigdemont da var.

Puigdemont, 1 Ekim’de İspanya’nın özerk Katalonya bölgesinde yapılan bağımsızlık referandumunun ardından tutuklanmamak için Belçika’ya kaçmış, daha sonra buradan Almanya’ya geçmişti. Puigdemont burada Mart ayında gözaltına alınmıştı.

Son olarak Almanya’da bir mahkeme Puigdemont’un hakkında isyan suçlaması yapılarak sınırdışı edilemeyeceğini, ancak kamu kaynaklarının kötüye kullanılması suçundan sınırdışı edilebileceğini belirtmişti.

İsyan suçlaması İspanya’da en az 30 yıl hapis cezası öngörüyor. Kamu kaynaklarının kötüye kullanılması ise en fazla 12 yıla kadar cezalandırılıyor.

Puigdemont ve beraberindeki isimler yalnızca zimmete para geçirdikleri iddiasıyla sınır dışı edilirlerse o zaman İspanya’da da yalnızca bu suçtan hakim karşısına çıkacaklar.

Ancak İspanya Puigdemont ve beraberindekileri yolsuzluk iddialarının yanı sıra isyan ve kargaşa çıkartmak suçlarıyla da yargılamak istiyor.

Eğer altı ayrılıkçı siyasetçi kendi istekleriyle İspanya’ya dönerlerseisyan ve kargaşa çıkarmakla suçlanabilirler.

