İspanya Başbakanı Rajoy: ETA propaganda yapıyor

Rajoy, İspanya demokrasisinin gücünün ETA'yı bu karara zorladığını söyledi.İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 40 yılı aşkın süredir Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütünün tüm yapılanmasını feshettiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

İspanya Başbakanı, ETA'nın açıklamasının "prropaganda" olduğunu ve "boş laftan öteye geçmediğini" söyledi. Başbakan, "Hukuk devletinin eylemleri ve İspanya demokrasisinin gücü örgütü bu karara zorladı" dedi. Rajoy, "Tek gerçek bu" şeklinde konuştu. Rajoy, Logrono'da yaptığı açıklamada, örgüte bu kararı alması için hiçbir taviz verilmediğinin de altını çizdi. Örgütün üyelerinin ne yaparlarsa yapsınlar "ceza almayacaklarına dair en küçük bir umut beslememeleri" gerektiğini belirten Rajoy, bu gruba minnet duyulabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi.

Öte yandan örgütün üst düzey üyeleri, dün yapılan tüm yapılanmanın feshedildiği açıklamasını doğruladı. Cenevre'de yayınlanan örgütün üst düzey bir yetkilisine ait ses kaydında, örgütün eski üyelerinin bağımsız bir Bask bölgesi için mücadelesini "başka alanlarda yürüteceği" belirtildi.