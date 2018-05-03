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İspanya Başbakanı Rajoy: ETA propaganda yapıyor

03.05.2018 20:38 | Son Güncelleme

İspanya Başbakanı Rajoy, ETA örgütünün kendisini feshini "propaganda" ve açıklamasını da "boş laf" olarak niteledi.

İspanya Başbakanı Rajoy: ETA propaganda yapıyor

Rajoy, İspanya demokrasisinin gücünün ETA'yı bu karara zorladığını söyledi.İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, 40 yılı aşkın süredir Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütünün tüm yapılanmasını feshettiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

İspanya Başbakanı, ETA'nın açıklamasının "prropaganda" olduğunu ve "boş laftan öteye geçmediğini" söyledi. Başbakan, "Hukuk devletinin eylemleri ve İspanya demokrasisinin gücü örgütü bu karara zorladı" dedi. Rajoy, "Tek gerçek bu" şeklinde konuştu. Rajoy, Logrono'da yaptığı açıklamada, örgüte bu kararı alması için hiçbir taviz verilmediğinin de altını çizdi. Örgütün üyelerinin ne yaparlarsa yapsınlar "ceza almayacaklarına dair en küçük bir umut beslememeleri" gerektiğini belirten Rajoy, bu gruba minnet duyulabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi.

Öte yandan örgütün üst düzey üyeleri, dün yapılan tüm yapılanmanın feshedildiği açıklamasını doğruladı. Cenevre'de yayınlanan örgütün üst düzey bir yetkilisine ait ses kaydında, örgütün eski üyelerinin bağımsız bir Bask bölgesi için mücadelesini "başka alanlarda yürüteceği" belirtildi.

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında 40 yılı aşkın bir süre Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, dün yazılı bir açıklamayla örgüte ait "tüm yapılanmanın feshedildiğini" duyurmuştu. İspanyol El Diario gazetesinde yayımlanan açıklamada örgüt, siyasi faaliyetlerinin sona erdiğini bildirdi.

ETA saldırılarında 800 kişi öldü

Ayrılıkçı ETA örgütü 59 yıl önce kurulmuştu. İspanya merkezi devletine karşı kanlı bir mücadele yürüten örgüt tarafından düzenlenen saldırılarda toplam 800 kişi hayatını kaybetti. ETA 2011 yılında, şiddete son verdiklerini duyurmuş ve bir yıl sonra da çözülmeye ve silahsızlanmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Ancak ETA'nın silahsızlanması geçen yıl Bask bölgesinin Fransa'da yer alan Byonne kentinde gizli cephaneliklerin yerini resmi birimlere bildirmesi sonucu gerçekleşmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa,DW/BÖ,GY

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