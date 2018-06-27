İspanya'da 'korkunç' heykel restorasyonu

İspanya'da bir kilise, bu gerçeği biraz geç fark etmiş gibi gözüküyor.
Tarihi Aziz George heykelini restore etmek için bir resim ve elişleri öğretmeni tutan kiliseden paylaşılan fotoğraflarda heykelin pembe yüzü ve parlak zırhı dikkat çekiyor.
Kültür yetkilileri kilisenin bu girişimini "korkunç" olarak niteliyor.
İspanya'nın sanat koruma kurulu yaptığı yazılı açıklamada "Kültür mirasımıza yönelik saldırılara daha fazla tolerans gösteremeyiz" diyor ve ekliyor:
"Bu restorasyonu yapan kişinin bu tür işler için gereken eğitimi almadığı bariz."
İspanyol haber ajansı EFE'ye göre ülkenin kuzeyindeki Estella kentindeki kilise başlangıçta heykeli restore etmektense temizlemek istiyordu.
Fakat heykelin son durumunu gören yerel yetkililer, kilisenin planlarındaki değişimden haberdar edilmedikleri için öfkeli.
Guardian gazetesine yazan kentin belediye başkanı Koldo Leoz, "Kent konseyi de bölgesel hükümet de bu restorasyon girişiminden habersizdi" dedi.
Bazıları bu "restorasyonu" 2012'de bir İsa freskini restore etme girişimine benzetti.
Ünlü girişimde kilise cemaatinin yaşlı üyelerinden Cecilla Gimenez fırçasını eline alıp nem nedeniyle hasar gören 19. yüzyıldan kalma sanat eserini onarmaya çalışmış fakat sonuç tüm dünyanın ilgisini çekecek ölçüde kötü olmuştu.
Bu girişim o kadar ünlenmişti ki, Zaragoza yakınlarındaki eseri görmeye on binlerce kişi gitti ve Gimenez de sonunda kendi sanat sergisini açtı.
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı (27.06.2018 hava durumu)
Osman Naim Kaya Türkiye'ye iade edilebilir! Çiftlik Bank skandalında yeni gelişme
MHP'li Aycan: Biz ne dersek o olacak
Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı
Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!
MEB 2018 LGS sonuçlarının ardından özel liselerin kayıt takvimi açıklandı! İşte LGS için tercih süreci detayları!
Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama
Hindistan'da kan donduran olay! Sahte whatsapp mesajları nedeniyle vahşice öldürüldüler!
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Gören şaşıp kaldı! Çantasına elini attı ve...
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum