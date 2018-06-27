HABER

İspanya'da 'korkunç' heykel restorasyonu

27.06.2018 09:05 | Son Güncelleme

Eskimiş mobilya ve duvarlarınızın görünümünü boyayla düzeltebilirsiniz ama konu tarihi eserlere gelince bunu uzmanlara bırakmak en iyisi.

İspanya'da 'korkunç' heykel restorasyonu

İspanya'da bir kilise, bu gerçeği biraz geç fark etmiş gibi gözüküyor.

Tarihi Aziz George heykelini restore etmek için bir resim ve elişleri öğretmeni tutan kiliseden paylaşılan fotoğraflarda heykelin pembe yüzü ve parlak zırhı dikkat çekiyor.

Kültür yetkilileri kilisenin bu girişimini "korkunç" olarak niteliyor.

İspanya'nın sanat koruma kurulu yaptığı yazılı açıklamada "Kültür mirasımıza yönelik saldırılara daha fazla tolerans gösteremeyiz" diyor ve ekliyor:

"Bu restorasyonu yapan kişinin bu tür işler için gereken eğitimi almadığı bariz."

İspanyol haber ajansı EFE'ye göre ülkenin kuzeyindeki Estella kentindeki kilise başlangıçta heykeli restore etmektense temizlemek istiyordu.

Fakat heykelin son durumunu gören yerel yetkililer, kilisenin planlarındaki değişimden haberdar edilmedikleri için öfkeli.

Guardian gazetesine yazan kentin belediye başkanı Koldo Leoz, "Kent konseyi de bölgesel hükümet de bu restorasyon girişiminden habersizdi" dedi.

_102210927_hi015762328

Bazıları bu "restorasyonu" 2012'de bir İsa freskini restore etme girişimine benzetti.

Ünlü girişimde kilise cemaatinin yaşlı üyelerinden Cecilla Gimenez fırçasını eline alıp nem nedeniyle hasar gören 19. yüzyıldan kalma sanat eserini onarmaya çalışmış fakat sonuç tüm dünyanın ilgisini çekecek ölçüde kötü olmuştu.

Bu girişim o kadar ünlenmişti ki, Zaragoza yakınlarındaki eseri görmeye on binlerce kişi gitti ve Gimenez de sonunda kendi sanat sergisini açtı.


PARTNERElbise zorladıElbise zorladı
FT: Erdoğan'ın hayalleri piyasada ters teptiFT: Erdoğan'ın hayalleri piyasada ters tepti
İYİ Parti: Hedeflerine ne kadar ulaştı? Bundan sonra siyaseti nasıl etkileyebilir?İYİ Parti: Hedeflerine ne kadar ulaştı? Bundan sonra siyaseti nasıl etkileyebilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya heykel Korkunç mobilya Restorasyon aziz george

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AB’den Avusturya'ya rağmen Türkiye metnine onay!

AB’den Avusturya'ya rağmen Türkiye metnine onay!

FT: Erdoğan'ın hayalleri piyasada ters tepti

FT: Erdoğan'ın hayalleri piyasada ters tepti

ABD, 'kadınlar için en tehlikeli ülkeler' arasında ilk 10'da

ABD, 'kadınlar için en tehlikeli ülkeler' arasında ilk 10'da

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Hindistan'da kan donduran olay! Sahte whatsapp mesajları nedeniyle vahşice öldürüldüler!

Hindistan'da kan donduran olay! Sahte whatsapp mesajları nedeniyle vahşice öldürüldüler!

Meksika'da dikkat çeken kampanya! Seçim çalışmalarını çöpçatan sitesi Tinder'den yürüttüler!

Meksika'da dikkat çeken kampanya! Seçim çalışmalarını çöpçatan sitesi Tinder'den yürüttüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.