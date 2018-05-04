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İspanya: ETA'yla ilgili tutumumuz değişmeyecek

04.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

İspanya hükümeti, kendisini fesheden örgüt ETA'nın tutuklu üyeleri ile ilgili tutumlarını değiştirmeyeceklerini açıkladı.

İspanya: ETA'yla ilgili tutumumuz değişmeyecek

İspanya hükümeti, Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve kısa süre önce kendisini fesheden örgüt ETA'nın tutuklu üyeleri ile ilgili tutumlarını değiştirmeyeceklerini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Inigo Mendez de Vigo, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Hükümetin cezaevi politikasında değişikliğe gitmeyeceği açıktır" dedi.

Daha önce örgütün silah bırakması konusunda ikna olmasına katkı sağlayan uluslararası arabulucular, Cuma günü İspanya hükümetini tutuklu ETA üyeleri konusuna değinme çağrısında bulundu. İngiliz barış müzakerecisi Jonathan Powell, açıklama metnini Fransa'nın güneyindeki Cambo-les-Bains’de düzenlenen basın toplantısında okudu.

Açıklamada, "Hükümlüler ve firariler de dahil olmak üzere tüm ilgili konuların hala gündeme getirilmesi ve aynı şekilde gündelik hayatın ve bölgede siyasetin tamamen normalleştirilmesi için atılan adımlara devam edilmesi gerekiyor" denildi. Açıklamada aynı zamanda herkesi "bir barış sürecinin" beklediğinin de altı çizildi.

Bask Milliyetçi Partisi lideri Inigo Urkullu, Perşembe günü yayınlanan bir röportajında İspanyol hükümetinin "ETA'nın feshinin ardından izlediği siyaseti değiştirme noktasında anlayış göstereceğini" söylemişti.

Ülkenin dört bir yanındaki onlarca cezaevinde tutuklu bulunan ETA üyelerinin destekçilerinin yıllar boyunca tutukluların Bask bölgesinde ailelerine yakınlaşması için mücadele ettikleri biliniyor.

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında 40 yılı aşkın bir süre boyunca Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden örgüt, yedi yıl süren ve 864 kişinin hayatına mal olan silahlı kampanyanın ardından Perşembe günü "tüm yapılanmanın festhedildiğini" ve siyasi faaliyetlerinin sona erdirildiğini açıklamıştı. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise sözkonusu açıklamaya tepki göstererek ETA'yı "propaganda" yapmakla suçlamışve sözlerinin "boş laftan öteye geçmediğini" savunmuştu.

rtr,dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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