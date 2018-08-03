İspanya Göçmen Komuta Merkezi Kuruyor

İspanya, son dönemde Kuzey Afrika'dan gelen göçmen sayısının artması üzerine, göçmen konusunun idaresi için operasyonel bir komuta merkezi kuruyor.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yeni kurulacak birimde her ay ülkeye gelen binlerce göçmen konusunda atılacak adımların koordine edileceğini belirtti.
Sanchez, İspanya hükümetinin, insan kaçakçılarının göçmenleri Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gönderdiği rotada çıkış noktası olan Fas ve göçmenlerin geldikleri ülkelerle de temas halinde olduğunu açıkladı.
Birleşmiş Milletler Göç Ajansı'na göre, İspanya kara sularında bu yılın ilk beş ayında 8 bin 150, Mayıs ayı sonundan bu yanaysa 15 bin, yani günde en az 240 göçmen denizden kurtarıldı. İspanya bu rakamlarla, son dönemde deniz yoluyla Avrupa'ya geçen göçmenlerin varış noktası olarak İtalya'nın önüne geçmiş durumda.
Yunanistan'da cinayete karıştıkları gerekçesiyle 8 göçmene gözaltı
Bu arada Yunan polisi, ülkeden yasa dışı şekilde çıkmaya çalışan Pakistanlı bir adamı öldürdükleri şüphesiyle sekiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı.
29 yaşındaki bir Pakistanlı, 23 Temmuz'da yanında 3 kişiyle birlikte Yunanistan'ın Makedonya ile kuzey sınırına doğru giderken bıçaklanarak öldürülmüştü. Sekiz göçmen bu olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltında.
Altı Afgan ve iki Pakistanlı göçmen, iddiaya göre, Makedonya sınırına doğru yola çıkan dört kişinin sınır yakınlarında paralarını çaldı, 29 yaşındaki Pakistanlı göçmeni de bıçakladı. Pakistanlı göçmenin cansız bedeni ertesi gün demiryolu rayları yakınlarında bulundu.
Her hafta yüzlerce göçmen, Türkiye'den Yunanistan'a geçiyor. Resmi olarak kendilerine rotaların kapalı olması sebebiyle de çoğu göçmen Yunanistan'ın kuzey sınırında güvenlik güçlerinin devriye görevinde olmadığı bölgelerden Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.
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