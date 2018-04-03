İspanya: Kaza yapan araçtaki filler otoyolu kapattı

İspanya'nın güneydoğusundaki Albecete yakınlarındaki Pozo Canada kasabasında kaza yapan bir araçtan çıkan beş fil, otoyolda trafiğin durmasına yol açtı.
Polis, fillerden birinin kazada aldığı yaralardan öldüğünü, ikisinin ise sağlıklı olduğunu belirtti.
Yaralı filler ise, olay yerine getirilen vinçle otoyoldan alındı.
yaşanan kazada, fillerin taşıyan kamyonun sürücüsü yara almadı.
Kamyonun bir sirke ait olduğuna inanılıyor.
İspanya'daki otoyollardan sorumlu kuruluşun direktörü Gregerio Serrano, fillerin tahliye edilişini gösteren bir videoyu sosyal medya hesabından yayımladı.
https://twitter.com/Gserrano\_DGT/status/980836561263714306
Albecete Polisi de, kazanın ardından otoyolda dolaşan üç filin fotoğraflarını kamuoyuna dağıttı.
https://twitter.com/PoliciaAlbacete/status/980824884904366080
Serrano Twitter'da yaptığı açıklamada, kazanın soruşturulduğunu söyledi.
Pozo Canada Belediyesi de, kazadan kurtulan dört filin bir bakım merkezlerinde çekilen fotoğraflarını yayımladı.
Belediye, transfer edilene dek fillerin bakım altında tutulacağını bildirdi.
https://twitter.com/Ayto\_PozoCanada/status/980893730289995777
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