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İspanya Kraliyet Ailesinde Bir İlk

13.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

İspanya’da, Kral 6. Felipe'nin kayınbiraderi Inaki Urdangarin’den, 5 yıl 10 aylık hapis cezasını çekmek için 5 gün içinde teslim olması istendi

İspanya Kraliyet Ailesinde Bir İlk

İspanya’da, Kral 6. Felipe'nin kayınbiraderi Inaki Urdangarin’den, 5 yıl 10 aylık hapis cezasını çekmek için 5 gün içinde teslim olması istendi.

Kralın kız kardeşi Prenses Christina'nın eşi, eski hentbol oyuncusu Inaki Urdangarin, evrakta sahtecilik ve vergi kaçırma suçlarından suçlu bulunmuştu.

Prenses Christina da eşinin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili olarak yargılanmıştı.

Prenses Christina ve eşi Urdangarin'e yöneltilen suçların, 2014 yılında Kral Juan Carlos'un gönüllü olarak tahtı oğlu Felipe'ye bırakmasında büyük bir rol oynadığı düşünülüyor.

Devlet televizyonu TVE, Urdangarin ve avukatını, Palma de Mallorca adliyesine girerken görüntüledi.

Ancak Urdangarin sadece dakikalar sonra, basına herhangi bir yorum yapmadan adliye binasına çıktı.

Palma de Mallorca mahkemesi, Urdangarin'i 2004-2006 yılları arasında, kraliyet ailesine yakınlığını kullanarak spor etkinlikleriyle ilgili kamu ihalelerinde yaklaşık 6 milyon Euro'yu zimmetine geçirmekle yargıladı.

İspanya Anayasa Mahkemesi de Salı günü alt mahkemenin kararının onayladı ancak Urdangarin evrakta sahtecilik suçundan beraat etti ve cezası 5 ay kısaldı.

Prensen Christina, İspanya kraliyet ailesinin, cezai suçlarla karşı karşıya kalan ilk üyesi oldu. Prenses eşine yardım suçundan beraat etti ancak eşinin planlarından çıkar sağlayanlardan olduğu için 265 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi bu cezanın yarıya indirilmesine karar verdi.

Urdangarin'in hangi cezaevinde cezasını tamamlayacağı henüz bilinmiyor.

Urdangarin'in Anayasa Mahkeme kararına da temyiz hakkı bulunuyor. Ancak emsal kararlara bakılırsa, Anayasa Mahkemesi'nin 5 yılın altında verilen cezai kararlar konusunda temyiz başvurularını kabul etmediği biliniyor.

Alt mahkemenin kararı sonrası, Prenses Christina ve eşinin, dük ve düşes unvanları ellerinden alındı.

Çift, iddialar ilk ortaya çıktığında, 2012 yılından beri 4 çocuklarıyla birlikte Cenevre'de yaşıyor.

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