İspanya Meclisi’nde Güvenoylaması

İspanya meclisinin alt kanadı, Perşembe günü yapacağı oturumda
Başbakan Mariano Rajoy’un sosyalist lider Pedro Sanchez’le yer değiştirip değiştirmemesi konusunu ele alacak, ardından muhalefetin isteği üzerine güven oylamasına gidecek.
İspanya’da iktidar partisi hariç önde gelen partilerin hepsi Rajoy’un istifasını istiyor. Ancak Rajoy, bu durumun ülkede istikrarsızlığa neden olacağını belirterek muhalefetin kampanyasını ‘fırsatçı’ olarak değerlendirdi.
Sanchez ise Rajoy’u devirmek için 350 sandalyeli parlamentoda mutlak çoğunluğun desteğini almış değil. Sosyalistler aşırı solcu Podemos partisinin desteğini aldı, ancak merkez sağ Ciudadanos partisinin ya da ulusalcı veya ayrılıkçı partilerin de desteğine ihtiyaçları var.
Ciudadanos, Sanchez’i desteklemeyi reddediyor ve bunun yerine genel seçim yapılmasını istiyor.
Anketler Rivera’nın partisinin seçimlerden birinci sırada çıkması olasılığının yüksek olduğunu, ancak hükümeti tek başına kuracak çoğunluğu elde etmesininse zor olduğunu gösteriyor.
İspanya’da Anayasa Mahkemesi geçen hafta aralarında iktidardaki Halk Partisi destekçileri ve seçim yetkililerinin de bulunduğu 29 kişiyi yolsuzluk, vergi kaçırma ve para aklamadan suçlu bulmuştu.
Mahkeme iktidar partisini ayrıca 1999-2005 yılları arasında iş sahipleriyle altyapı kontratları imzalamak için rüşvet aldıkları gerekçesiyle 287 bin dolar ödemeye mahkum etti.
Rajoy’un yolsuzluktan haberi olmadığı yönündeki açıklamasının da güvenilirliği sorgulanıyor.
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