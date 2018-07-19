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İspanya Puigdemont hakkındaki iade talebini geri çekti

19.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

İspanya'da mahkeme, eski Katalan lider Carles Puigdemont ve beş Katalan politikacı hakkındaki iade talebini geri çekti.

İspanya Puigdemont hakkındaki iade talebini geri çekti

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya Özerk Yönetimi'nin eski başkanı Carles Puigdemont'un da aralarında olduğu altı ayrılıkçı Katalan politikacı hakkındaki iade talebini geri çektiklerini açıkladı.

Başsavcı Pablo Llarena, söz konusu kararı Alman mahkemesinin Puigdemont'u iade edebileceklerini açıklamasının ardından aldıklarını söyledi. Llarena, altı politikacı hakkındaki Avrupa çapında geçerli olan yakalama kararını da geri çektiğini söyledi.

Ekim ayında Katalonya'da yapılan bağımsızlık referandumu sonrası İspanya'yı terk ederek Belçika'ya giden Puigdemont, hakkında Avrupa çapında çıkarılan tutuklama emri nedeniyle 25 Mart'ta Almanya'da gözaltına alınmıştı.

Schleswig-Holstein Eyalet Yüksek Mahkemesi, kısa süre önce, Puigdemont'un "isyan" suçlamasından dolayı İspanya'ya iade edilmesinin söz konusu olmayacağına, ancak hakkındaki "devlet parasını kötüye kullanma” suçlaması nedeniyle İspanya’ya iadesinin mümkün olabileceğine hükmetmişti.

2017'nin Ekim ayında Katalonya Özerk Yönetimi'nde yapılan referandumun ardından bağımsızlık ilan edilmesi üzerine, İspanya yargısı Carles Puigdemont hakkında soruşturma başlatmıştı. Puigdemont'a, "devlete karşı başkaldırma" "ayaklanmaya teşvik" ve "devlet parasının kötüye kullanılması" suçlamaları yöneltilmişti.

Anayasa Mahkemesi'nin onay vermemesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunun 1 milyon 600 bin euroya mal olduğu gerekçesiyle, Puigdemont, "devlet parasını kötüye kullanmakla" da suçlanmıştı.

AP,rtr/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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