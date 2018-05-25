HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İspanya’da hükümet baskı altında

25.05.2018 21:34 | Son Güncelleme

İspanya bir hükümet krizi ile karşı karşıya.

İspanya’da hükümet baskı altında

Ülkedeki muhalefet partisi Başbakan Mariano Rajoy'un hükümeti hakkında güven oylaması, Rajoy'un müttefikleri de erken seçim istiyor.İspanya'da iktidar partisinin kimi üyelerinin yolsuzluk davasında ceza alması sonrasında muhalefette bulunan Sosyalist İşçi Partisi, Başbakan Mariano Rajoy'un hükümeti hakkında gensoru önergesi verdi. Sosyalist İşçi Partisi, Rojoy hükümeti hakkındaki gensoruyu İspanyol parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ne sundu. Hükümete yönelik güven oylamasının ne zaman gerçekleşeceği ise henüz kesinleşmedi.

Muhalefet partisi tarafından verilen gensoruyu sert bir şekilde eleştiren Rajoy, muhalefet lideri Pedro Sanchez'in "ne pahasına olursa olsun güç kazanmayı hedeflediğini" ifade etti ve "gensoru İspanya'nın ekonomik iyileşmesine ve istikrarına darbe vuracaktır” dedi.

Rajoy erken seçimi reddetti

Gensoru yoluyla hükümetin düşürülebilmesi için 350 sandalyeli meclisten, 176 oya ihtiyaç var. Ancak muhalefetin parçalı yapısı sebebiyle Sosyalist İşçi Partisi'nin merkezde yer alan Vatandaş (Ciudadanos) Partisi'nden destek alması gerekiyor.

Şimdiye kadar Rajoy liderliğindeki hükümeti destekleyen Vatandaş Partisi gensoruya destek vermeyeceklerini dile getirerek Rajoy'dan erken seçime gitmesini talep etti. Ancak Başbakan Rajoy, ülkenin politik istikrarını ve ekonomik dengesini bozacağı gerekçesiyle erken seçim teklifini reddetti.

Yolsuzluk davası

Gensoru önergesi, iktidardaki Halk Partisi'nin kimi üyelerinin de karıştığı yolsuzluk davasında karar çıkmasının ardından verildi.

Yolsuzluğa karışan iktidardaki Halk Partisi'nin bazı üst düzey yöneticileri 1990 ile 2005 yılları arasında rüşvet almakla suçlanıyordu. Halk Partisi'nin uzun süre mali sekreterliğini yapan Luis Barcenas rüşvet aldığını kabul etmişti. Halk Partisi'nin ise rüşvet ağına doğrudan dahil olmamakla birlikte yasal olmayan bir şekilde oluşturulan fonlardan yararlandığı tespit edilmiş, bu sebeple de 250 bin dolar geri ödemeye mahkum edilmişti.

AFP,rtr,dpa/MY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
AB’nin Yeni Veri Koruma Yönetmeliği Karmaşaya Yol AçtıAB’nin Yeni Veri Koruma Yönetmeliği Karmaşaya Yol Açtı
Trump’tan Kuzey Kore ile zirve için yeni kararTrump’tan Kuzey Kore ile zirve için yeni karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Cumhurbaşkanı başdanışmanı Mehmet Akarca'dan bedelli askerlik açıklaması

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Meral Akşener'in Kayseri mitinginde ilginç anlar: Sarı tişörtlü kardeşim cebinde kaç para var?

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

Muharrem İnce'den Uşaklı çobana: O kokuyu iyi bilirim, rahatsız olmam

İlginizi Çekebilir

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

ABD 48 saat verdi! Diplomatlar sınır dışı ediliyor

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

İran Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye tehdit: Saddam Hüseyin'le aynı kaderi paylaşır

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

Putin'den son dakika S-400 ve F-35 açıklaması

Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

Almanya'da Türkiye'deki seçimler için kampanya yasağı olmasına rağmen HDP'ye miting izni çıktı

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

47 yaşındaki kadın eve çağırdığı tamirciye öyle bir şey yaptı ki...

Kanada'da patlama!

Kanada'da patlama!

İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı

İsrail, 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması konusunu meclis gündemine aldı

Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

Libya'da bombalı saldırı: 6 ölü, 20 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.