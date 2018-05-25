İspanya’da hükümet baskı altında

Ülkedeki muhalefet partisi Başbakan Mariano Rajoy'un hükümeti hakkında güven oylaması, Rajoy'un müttefikleri de erken seçim istiyor.İspanya'da iktidar partisinin kimi üyelerinin yolsuzluk davasında ceza alması sonrasında muhalefette bulunan Sosyalist İşçi Partisi, Başbakan Mariano Rajoy'un hükümeti hakkında gensoru önergesi verdi. Sosyalist İşçi Partisi, Rojoy hükümeti hakkındaki gensoruyu İspanyol parlamentosunun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ne sundu. Hükümete yönelik güven oylamasının ne zaman gerçekleşeceği ise henüz kesinleşmedi.

Muhalefet partisi tarafından verilen gensoruyu sert bir şekilde eleştiren Rajoy, muhalefet lideri Pedro Sanchez'in "ne pahasına olursa olsun güç kazanmayı hedeflediğini" ifade etti ve "gensoru İspanya'nın ekonomik iyileşmesine ve istikrarına darbe vuracaktır” dedi.

Rajoy erken seçimi reddetti

Gensoru yoluyla hükümetin düşürülebilmesi için 350 sandalyeli meclisten, 176 oya ihtiyaç var. Ancak muhalefetin parçalı yapısı sebebiyle Sosyalist İşçi Partisi'nin merkezde yer alan Vatandaş (Ciudadanos) Partisi'nden destek alması gerekiyor.