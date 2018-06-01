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İspanya'da hükümet düştü

01.06.2018 14:09 | Son Güncelleme

İspanya'da hükümet hakkında verilen gensoru önergesi nedeniyle yapılan oylamada sürpriz yaşanmadı.

İspanya'da hükümet düştü

Parlamentodaki oylama sonucunda hükümet düştü. Yeni başbakan muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi lideri Sanchez oldu.İspanya'da iktidardaki merkez sağ eğilimli Halk Partisi'nin (PP) karıştığı yolsuzluk davası nedeniyle parlamentoya verilen gensoru önergesi hükümet düşürdü.

Ana muhalefetteki İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) verdiği önerge lehinde verilen 180 oy ile Temsilciler Meclisi'nde mutlak çoğunluk sağlandı. Vekillerden 169'u ret oyu verirken bir Temsilciler Meclisi üyesi de çekimser kaldı. Gensorunun kabul edilebilmesi için 176 oy gerekiyordu.

PP lideri Mariano Rajoy başkanlığındaki hükümetin düşmesinin ardından yeni başbakan PSOE Genel Başkanı Pedro Sanchez oldu. 46 yaşındaki siyasetçinin, 4 Haziran Pazartesi günü İspanya Kralı 6'ncı Felipe'nin huzurunda yemin ettikten sonra göreve başlaması ve aynı hafta kabinesini kurması bekleniyor.

Halefini kutladı

2011 yılından beri İspanya Başbakanı olan 63 yaşındaki Rajoy, parlamentodaki oylama sonrası Sanchez'le tokalaşarak halefini tebrik etti. Rajoy, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Benim için İspanya Başbakanı olmaktan daha büyük bir onur olamazdı" dedi.

İspanya'da geçen hafta, uzun yıllardır devam eden bir yolsuzluk davasında, aralarında Rajoy'un partisinin eski üyelerinin de bulunduğu sanıklar hapis cezası almıştı. Söz konusu üyeler PP için çalıştıkları dönemde, İspanyol işadamlarından kârlı kamu ihaleleri karşılığında rüşvet almakla suçlanıyorlardı. Mahkeme 1999-2005 yıllarını kapsayan suçlamalar nedeniyle partiye de 245 bin euro para cezası kesmişti.

DW,dpa,rtr,AFP,AP/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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