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İspanya'da kadınlar grev yaptı

08.03.2018 21:38 | Son Güncelleme

İspanya’da Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğine dikkat çekmek amacıyla sendikalar greve gitti.

İspanya'da kadınlar grev yaptı

Grev nedeniyle şehirlerarası 300 tren seferi iptal oldu.İspanya'da sendikalar Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınları greve çağırdı. Ülkede Perşembe günü 300 şehirlerarası tren seferi grev nedeniyle iptal edildi. Sendikaların 24 saatlik iş bırakma çağrısında grevin kadın ve erkekler arasındaki özellikle ücret eşitsizliğine dikkat çekmek için düzenlendiği belirtildi.

Grev sırasında birçok televizyon programı da kadın sunucuları olmadan yayın yaptı.

Ayrıca feminist organizasyonlar kadınlara Perşembe günü para harcamamaları ve ev işleri yapmamaları çağrısında bulundu.

İspanya'da 2004 yılında kabul edilen kadına karşı şiddete ilişkin yasa, Avrupa Birliği tarafından diğer üye devletlere örnek olarak gösteriliyor. İspanya'da kadın-erkek arasındaki ücret eşitsizliği ortalama yüzde 14,2 ile Avrupa ortalaması olan yüzde 16,2'nin altında kalıyor.

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Başbakan Yardımcısı olarak ben bile tahammül edilemez cinsiyetçi davranışlara maruz kalıyorum” diyerek yine de önlerinde kat edilmesi gereken daha uzun bir yol olduğunu ifade etti.

dpa/MY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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