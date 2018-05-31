İspanya’da Sosyalistler Hükümeti Devirebilir mi?

İspanya’da Sosyalistler Başbakan Mariano Rajoy’un hükümetini devirmek için küçük partilerin desteğini almaya çalışıyor.

Sosyalist lider Pedro Sanchez son günlerde görüşülen ulusal bütçeyi destekleme, Bask milliyetçilerine ödenek sağlama ve yeni Katalan hükümetindeki ayrılıkçılarla diyalog kurma sözü verdi. Sanchez’in Rajoy’u devirmek için Ulusalcıların oylarına ihtiyacı var.

İspanya’da Anayasa Mahkemesi geçen hafta aralarında iktidardaki Halk Partisi destekçileri ve seçim yetkililerinin de bulunduğu 29 kişiyi yolsuzluk, vergi kaçırma ve para aklamadan suçlu bulmuştu.

Başbakan Rajoy, hakkında güven oylaması yapılmasının anlamsız olduğunu zira Anayasa Mahkemesi’nin kararının partisine yönelik adli bir ceza öngörmediğini söyledi.

Mecliste yapılan tartışmayı Cuma günü yapılacak güven oylamasının takip etmesi bekleniyor.

Gözler Bask milliyetçilerinin dengeyi ne yönde değiştireceğine çevrilmiş durumda.

Sanchez’in Rajoy’u devirmek için 350 sandalyeli mecliste 176 sandalye kazanması gerekiyor.

Ancak merkez sağcı Ciudadanos Partisi Sanchez’i desteklemiyor ve erken seçime gidilmesini istiyor.

