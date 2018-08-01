İspanya'da taksicilerin Uber grevi sürüyor

İşlek caddeleri bloke eden taksiciler Madrid'den söz konusu uygulamalara karşı yaptırım talep ediyor.İspanya'da taksicilerin Uber ve Cabify gibi uygulamalara karşı başlattığı grev dalgası devam ediyor.

Geçen hafta Barcelona'daki taksicilerin başlattığı grev, haftasonu başkent Madrid'e, Pazartesi günü de İspanya'nın diğer şehirlerine yayılmıştı. İşlek caddeleri bloke eden ve eylemlerinden geri adım atmayacaklarını açıklayan taksiciler "sürücülü turizm araçları" (VTC) için öngörülen düzenlemelerin uygulamada yetersiz kaldığını öne sürerek, söz konusu rakip firmalara karşı hükümetten yaptırım talep ediyor.

İspanya'daki taksi birliklerinden biri olan Elite Taxi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, eylemi hükümet temsilcileri ve yerel otoriteler arasında yapılacak Çarşamba günkü toplantıya kadar devam ettirme konusunda mutabık kaldığını belirtti. Açıklamada, "(Çarşamba günü) Hükümetin niyeti hakkında daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz" denildi.

Kendi lisanslarının VTC araçlarınınkinden çok daha pahalı olduğuna dikkat çeken taksici birlikleri, Avrupa'nın pek çok ülkesinde söz konusu firmaların kendi faaliyet alanlarını kısıtlamasından şikayetçi.