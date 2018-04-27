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İspanya’da Tecavüz Davasına ‘Hafif Ceza’ Öfkesi

27.04.2018 19:22 | Son Güncelleme

İspanya’da bir mahkemenin tecavüzle suçlanan beş kişinin cezasını hafif bulan öfkeli İspanyollar Perşembe günü sokakları doldurdu

İspanya’da Tecavüz Davasına ‘Hafif Ceza’ Öfkesi

İspanya’da bir mahkemenin tecavüzle suçlanan beş kişinin cezasını hafif bulan öfkeli İspanyollar Perşembe günü sokakları doldurdu.

2016 yılında bir genç kıza tecavüz etmekle suçlanan beş zanlı Pamplona’daki üç yargıçlı duruşmada, cinsel istismar suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak zanlılara yöneltilen suçlama tecavüz olsaydı, 22 yıl hapis cezası alabilirdi.

Kararın ardından başlayan protestolar Barcelona ve Madrid gibi şehirlere de sıçradı.

Ellerinde tencere ve tavalarla yürüyen çoğu kadın protestocu, “Hayır, hayır demektir” “istismar değil, tecavüz” diye bağırdı.

Kendilerine “Sürü” adını veren beş sanık, 18 yaşındaki genç kızı Pamplona’da bir binaya zorla sürükleyerek tecavüz etmekle, bu eylemi cep telefonlarına kaydetmekle suçlanıyordu. Ayrıca genç kızın cep telefonunu da çalan çete, kızın yardım istemesine de engel olmuştu.

İspanyol ceza kanununa göre, tecavüz, bir şiddet suçu olarak kabul edilirken, cinsel taciz şiddet içermeyen suçlar kategorisinde yer alıyor.

Zanlıların avukatı, cinsel birlikteliğin genç kızın rızası dahilinde olduğunu savunuyor, savcılık makamı ise tam aksini.

Beş zanlı, hapis cezasının yanı sıra 61 bin dolar da para cezasına çarptırıldı. Ancak bu kararı temyize götürme hakları da bulunuyor.

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