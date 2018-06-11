İspanya’dan Göçmen Gemisine İzin

İspanya’nın yeni başbakanı 629 kaçak göçmeni taşıyan yardım gemisinin Valencia’ya yanaşmasına izin verdi. Barcelona ve Valencia belediyeleri geminin kendi limanlarına yanaşması için gönüllü olmuştu. Gemi, İtalyan ve Maltalı yetkililer tarafından reddedilmişti.

Başbakan Pedro Sanchez’in ofisinden yapılan açıklamada “İnsani bir felaketi önlemek ve bu insanlara güvenli bir liman sunmak bizim görevimiz” denildi.

SOS Akdeniz yardım grubuna ait Aquarius adlı gemideki 629 göçmenin 123’ünün yanında ebeveyni olmayan çocuk; 11’inin en az bir ebeveyni olan çocuk ve yedisinin hamile kadın olduğunu aktarılmıştı.

