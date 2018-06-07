İspanya’nın yeni kabinesinde söz kadınların

Toplam bakanlıkların sayısı da 13’ten 17’ye yükseltildi.İspanya, yeni hükümetiyle tarihinde bir ilki yaşıyor. Yeni Başbakan Pedro Sanchez, oluşturduğu kabinede 11 kadın bakanı görevlendirdi. Yeni kabinede görevlendirilen erkek bakanların sayısının ise 6'da kalmasıyla İspanyol Parlamentosu'nda kadın bakanların sayısı ilk kez erkekleri geçmiş oldu. Toplam bakanlıkların sayısı da 13'ten 17'ye yükseltildi.

İspanyol Parlamentosu'ndaki 350 sandalyeden 84 milletvekiliyle azınlık hükümeti olarak görev yapacak olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez'in kabinesinde Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra İçişleri Bakanlığı görevini de kadın bakanlar üstlenecek. Sanchez'in Kral 6. Felipe'nin onayına sunduğu kabinede Bilim Bakanlığı görevi ise İspanya'nın ilk astronotu olan Pedro Duque'ye verildi.

Eski PSOE lideri Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun hükümetinde 2004'ten 2011'e kadar Kültür Bakanlığı görevini yürüten Carmen Calvo, Sanchez'in kabinesinde başbakan yardımcılığının yanı sıra, Cinsiyet Eşitliği'nden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak. Kültür Bakanlığı görevini ise ödüllü yazar Maxim Huerta üstlenecek.