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İspanya’nın yeni kabinesinde söz kadınların

07.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

İspanya'da çiçeği burnunda başbakan Sanchez’in kabinede 11 kadın bakanı görevlendirmesiyle ülke tarihinde ilk kez kadın bakanların sayısı erkekleri geçti.

İspanya’nın yeni kabinesinde söz kadınların

Toplam bakanlıkların sayısı da 13’ten 17’ye yükseltildi.İspanya, yeni hükümetiyle tarihinde bir ilki yaşıyor. Yeni Başbakan Pedro Sanchez, oluşturduğu kabinede 11 kadın bakanı görevlendirdi. Yeni kabinede görevlendirilen erkek bakanların sayısının ise 6'da kalmasıyla İspanyol Parlamentosu'nda kadın bakanların sayısı ilk kez erkekleri geçmiş oldu. Toplam bakanlıkların sayısı da 13'ten 17'ye yükseltildi.

İspanyol Parlamentosu'ndaki 350 sandalyeden 84 milletvekiliyle azınlık hükümeti olarak görev yapacak olan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Sanchez'in kabinesinde Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'nın yanı sıra İçişleri Bakanlığı görevini de kadın bakanlar üstlenecek. Sanchez'in Kral 6. Felipe'nin onayına sunduğu kabinede Bilim Bakanlığı görevi ise İspanya'nın ilk astronotu olan Pedro Duque'ye verildi.

Eski PSOE lideri Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun hükümetinde 2004'ten 2011'e kadar Kültür Bakanlığı görevini yürüten Carmen Calvo, Sanchez'in kabinesinde başbakan yardımcılığının yanı sıra, Cinsiyet Eşitliği'nden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak. Kültür Bakanlığı görevini ise ödüllü yazar Maxim Huerta üstlenecek.

"İspanya'yı daha iyi bir ülke haline getirmek istediklerini” söyleyen Sanchez, cinsiyet eşitliğinin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Başbakan, yeni hükümetin "Avrupa Birliği'ne bağlı” bir politika izleyeceğinin de altını çizerek "Çünkü Avrupa bizim evimiz” şeklinde konuştu.

Sanchez'in son hükümetin adının karıştığı yolsuzluk skandalları ile ilgili verdiği güvensizlik önergesiyle hükümet ve Başbakan Mariano Rajoy görevden düşürülmüştü. Rajoy'un yerine gelen Sosyalist İşçi Partisi lideri böylece 1975 yılında Franco diktatörlüğünün sona ermesinden bu yana ülkede seçimle göreve gelmeyen ilk başbakan oldu.

Geçen Cumartesi Kral 6'ncı Felipe'nin huzurunda yemin ederek görevine başlayan 46 yaşındaki ekonomi profesörü Sanchez, törende İncil'e el basmayı redderek, İspanya tarihinde bir ilke daha imza atmıştı.

dpa,AFP/SÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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