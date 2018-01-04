İspanyol hükümeti Katalan bütçesini 780 milyon euro azalttı

Mergim Özdamar / İstanbul, 4 Ocak (DHA) – İspanya Maliye Bakanlığı 2018'de Katalan bütçesini 780 milyon euro azalttı.
İspanyol hükümeti Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Katalan yönetimine 17 milyar 617 milyon euro ödeyeceğini açıklamıştı.
Ancak Madrid, Katalan bütçesine daha önce belirttiği miktardan daha az katkıda bulunarak yalnızca 16 milyar 838 milyon euro katkı sağlayacak.
Madrid, bunun geçen yılki bütçenin uzatılmasından kaynaklandığını savunuyor.
Katalan hükümeti 1 Ekim referandumunun kesin sonuçlarını ve kutlamayı beklerken önümüzdeki yıl için yeni bir bütçe hazırlamadı.
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