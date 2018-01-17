Isparta’da Askeri Uçak Düştü

Isparta'da, Eğirdir Gölü yakınlarında düşen askeri eğitim uçağında, iki pilot ve bir teknisyen olmak üzere üç asker öldü. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçakla iletişimin 12.50 itibariyle kesildiği ve ilk yardım ekiplerinin enkaz bölgesine sevkedildiği bildirildi.
Suriye'den flaş Afrin açıklaması: Karşı koymaya hazırız
ABD'den son dakika Suriye açıklaması!
Afrin operasyonu öncesi son durum... Tanklar ve askeri sağlıkçılar sınırda!
Bakanlar Kurulu sonrası flaş 'Afrin' açıklaması
Esra Erol'da tek tek açıkladı! Stüdyo şoke oldu
Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi
Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!
Wikipedia açılacak mı? BTK'dan son dakika açıklaması
Ümit Kocasakal CHP'ye adaylığını açıkladı
Hayatımızı değiştirecek çılgın buluşlar
Facebook Messenger'da skandal
Doğu Ekspresi’ne yoğun ilgi
Okuyucu Yorumları 0 yorum