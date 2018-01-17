Isparta’da Askeri Uçak Düştü

Isparta'da, Eğirdir Gölü yakınlarında düşen askeri eğitim uçağında, iki pilot ve bir teknisyen olmak üzere üç asker öldü. Uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, uçakla iletişimin 12.50 itibariyle kesildiği ve ilk yardım ekiplerinin enkaz bölgesine sevkedildiği bildirildi.