İsrail 16 bin mülteciyi Batı'ya gönderiyor

Netanyahu’ya göre, sığınmacıların gönderilebileceği ülkeler arasında Almanya da var.İsrail, yaklaşık 16 bin Afrikalı mültecinin Batı ülkelerine gönderilmesi konusunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile uzlaşma sağlandığını duyurdu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu mültecilerin gönderileceği muhtemel ülkelerin Almanya, Kanada ve İtalya olduğunu söyledi. Netanyahu, yaklaşık 16 bin sığınmacıya İsrail tarafından "resmi statü” verileceği ve UNHCR ile varılan uzlaşmaya göre sadece İsrail'de kalma hakkı kazananların Batı ülkelerine gönderileceğini ifade etti. Netanyahu, ülkedeki diğer sığınmacılara ise ne olacağı konusunda bilgi vermedi.

İsrail bu yılın başında Eritrea ve Sudan'dan gelen 40 bin kadar sığınmacıyı Afrika'daki üçüncü ülkere göndereceğini açıklamıştı. Mart ayının sonuna kadar bu sığınmacılara gönüllü olarak İsrail'i terk etme imkanı verilmişti. İsrail, ülkeyi gönüllü olarak terk edeceklere 2 bin 800 euro ödenek imkanı sunmuş, Mart ayı sonuna kadar ülkeden ayrılmayanlara ise hapis cezası tehdidinde bulunmuştu. İsrail hükümetinin bu sığınmacıları sınır dışı edeceğini açıklaması düzenlenen gösterilerde protesto edilmişti.