İsrail 20 sivil toplum örgütünün ülkeye girişini yasakladı

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Ocak (DHA) – İsrail, Filistin yanlısı boykotları desteklediği gerekçesiyle 20 sivil toplum örgütünün temsilcilerinin ülkeye girişini yasakladı. Uluslararası Af Örgütü, Pazar günü yayınlanan ve 20 örgütü grubu içeren listede bulunmuyor.

Listedeki isimler, Nobel Barış Ödüllü ABD'li bir Quaker grubu (Dostların Dini Derneği) ve bir işgal karşıtı Yahudi örgüt olmak üzere, son birkaç aydır İsrail tarafından tehdit altındaydı.

The Guardian'ın haberine göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan yasaklı örgütleri, Filistin politikaları nedeniyle İsrail'in boykot edilmesini savundukları için seçti.

Erdan Pazar günü yaptığı açıklamada, grupların İsrail'e karşı sürekli bir "kışkırtma ve tahrik kampanyası" için çalıştıklarını ileri sürdü.

İnsan hakları grupları, İsrail'in kararını, "özgür ifade ve düşünceye saldırı" olarak değerlendirerek, kınadılar.

İsrail son aylarda önemli bir Afrikalı ilahiyatçı ve Dünya Kiliseler Cemiyeti yetkilisi de dahil olmak üzere, birçok kişinin İsrail'e girişini engelledi.