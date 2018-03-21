İsrail, 2007'de Suriye'deki 'nükleer reaktörü' vurduğunu ilk kez kabul etti

İsrail, ilk kez 2007 yılında Suriye'de nükleer reaktör olduğundan şüphelendiği bir tesisi hava saldırısıyla yok ettiğini kabul etti. İsrail ordusu, Şam'ın 450 kilometre kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor eyaletinde bulunan ve inşaası tamamlanmaya yakınlaşmış El Kubar tesisine yönelik bir hava operasyonu düzenlediğini açıkladı. Suriye hükümeti defalarca nükleer reaktör inşa ettiği iddiasını yalanlamıştı. İsrail Savunma Bakanlığı, hava saldırısının üzerinden 10 yıl geçtikten sonra doğrulanmasının ülkesinin düşmanlarına bir mesaj olduğunu söyledi. Bakan Avigdor Liberman yaptığı yazılı açıklamada, "Düşmanlarımızın istekleri son yıllarda arttı, ancak ordumuzun ve hava kuvvetlerimizin gücü ve istihbaratımızın kabiliyeti 2007 yılına kıyasla büyüdü" dedi ve devam etti: "Bu denklem Orta Doğu'daki herkes tarafından göz önüne alınmalı." İsrail ordusunun açıklamasında neler var? İsrail Silahlı Kuvvetleri, 2004 yılı sonlarında Kuzey Koreli olduğu düşünülen uzmanların Suriye'ye nükleer bir proje konusunda yardım ettiklerine dair elde edilen bilginin üzerine istihbarat faaliyetlerinin yoğunlaştığını söyledi.

İsrail istihbaratı tesisin yerini belirledikten ve nükleer reaktörün 2007'de faal olacağını öngördükten sonra, İsrail ordusu operasyonun planlarını yapmaya başladı. 5 Eylül 2007'de saat 22.30'da sekiz jet İsrail'in güneyindeki iki üsten havalandı ve Akdeniz ve Türkiye-Suriye sınırı üzerinden Deyr ez Zor'a doğru uçmaya başladı. Jetler dört saat sonra, ordunun açıklamasına göre reaktörü kullanılamaz hale getirdikten ve geri dönülemez biçimde hasar verdikten sonra geri döndü. İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), "çok hassas güvenlik durumu ışığında" hava saldırısını doğrulamamaya ve herhangi bir bilgi paylaşmamaya karar verdi. Aynı anda, Suriye hükümeti İsrail'i sadece hava sahasını ihlâl etmekle suçladı ve karşılık vermedi. Haftalar sonra, Devlet Başkanı Beşar Esad İsrail jetlerinin "kullanılmayan binaları ve askeriyeye ait inşaatları bombaladığını" söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), 2009 yılında tesisten aldığı örneklerde nükleer enerjide kullanılan uranyum ve grafit izleri bulunduğunu açıkladı.