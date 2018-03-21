İsrail 2007'de Suriye'ye Düzenlenen Hava Saldırısını Üstlendi

İsrail ordusu, 2007 yılında Suriye’de içinde nükleer reaktör bulunduğundan şüphelenilen bir tesisin bombalanmasından sorumlu olduğunu itiraf etti.

İsrail tarafı yaptığı açıklamada Deyrizor bölgesindeki tesisin aktif olarak çalışmaya hazır olduğunu, bunun üzerine gizli bir görevle tesisi vurduklarını belirtti. İsrail, saldırıya ait havadan çekilen gizli görüntüleri ve fotoğrafları da yayınladı.

Suriye ise tesiste bir nükleer reaktör inşa ettiği iddialarını yalanlıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi 2011’de yaptığı açıklamada tesisin nükleer reaktör için kullanılmış olmasının mümkün olduğunu kaydetmişti.

"Saldırı uyarı niteliğindeydi"

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot hava saldırısının İsrail’in güvenliğini tehdit eden eylemlere izin vermeyeceğini gösteren bir uyarı olduğunu kaydetti.

İsrail 1981’de de Irak’ta inşaat halindeki bir reaktöre hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail son dönemde Suriye’de çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıların Lübnan’da faaliyet gösteren Hizbullah’a yönelik malzeme akışını durdurmak için düzenlendiği sanılıyor. İsrail ordusu bu saldırılarla ilgili açıklama yapmıyor.