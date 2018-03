İsrail 2007'de Suriye'ye Düzenlenen Hava Saldırısını Üstlendi

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has also in recent years been adamant that Iran not be allowed to obtain nuclear weapons, saying that would post an existential threat to Israel.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da geçen yıllarda İran’ın İsrail’e tehdit oluşturacak nükleer silahlara sahip olmasına izin verilmeyeceği konusunda sert tavır sergilemişti.

İran nükleer faaliyetlerinin nükleer silahları içerdiğini reddediyor. Tahran, 2015’te İngiltere, Çin, Fransa, Rusya, Almanya ve Amerika’yla yaptığı anlaşmayla nükleer faaliyetlerini kısıtlama sözü vermişti. Karşılığında İran’a yönelik yaptırımlar hafifletilmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Başkan Donald Trump, anlaşmayı sert şekilde eleştirmiş, İran’ın yaptığı az fedakarlığın karşılığında çok fazla şey aldığını belirtmişlerdi.