İsrail 2018’e Filistin’e baskılarını artırarak girdi

İrfan Sapmaz / Ramallah, 1 Ocak (DHA) - Filistin'in açıklamalarına göre, geçtiğimiz Cuma gününden bu yana Batı Şeria ve Gazze'de 200 gösterici İsrail askerlerinin açtığı ateşler ile yaralandı.

İsrail askerleri, Ramallah'taki evine baskın düzenledikleri Filistinli milletvekili Abdulcevad'ı da gözaltına aldı.

Gazze'ye dün gece yarısı İsrail uçakları tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Nablus'ta öğrencilerin derste olduğu bir sırada bir koleje İsrail askerleri tarafından gaz bombaları ile baskın düzenlendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Bölgede tansiyon yükseliyor.