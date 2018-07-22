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İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

İç savaş ülkesi Suriye'de bu sabah ilginç bir tahliye gerçekleşti. ABD ve Avrupa ülkelerinin talebiyle İsrail harekete geçerek yaklaşık 800 yardım gönüllüsü Suriye'nin güneyindeki çatışma alanından Ürdün'e çıkarıldı

İsrail 800 yardım gönüllüsünü tahliye etti

Resmi adı Suriye Sivil Savunma olan grup, 2013 yılında kurtarma faaliyetlerine gönüllü olarak başladı. 2016 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Beyaz Baretliler, Beşar Esad ve Rusya tarafından 'terörist' olarak adlandırılıyor.

Muhaliflerin kurtarma ekibi olan Beyaz Baretliler, İsrail tarafından çatışma bölgesinden tahliye edildi.

Bu sabah, İsrail ordusu yaptığı açıklamada, talebin ABD ve Avrupa ülkelerinden geldiğini duyurarak, yaklaşık 800 kişi, önce İsrail-Suriye sınırından geçirildi ve daha sonra da Ürdün'e aktarıldı.

Suriye genelinde yaklaşık 3 bin üyesi bulunan Beyaz Baretliler, çatışma bölgelerinde 200 gönüllüsünü kaybetti.

İç savaşın sekizinci yılına doğru ilerlediği Suriye'de, Beşar Esad ve İran milisleri Haziran ayı sonundan bu yana güney cephesinde ilerliyor. Gösterilerin başladığı Dera'yı muhaliflerden alan Şam rejimi, son olarak bölgedeki muhalifleri İdlib'e tahliye etmişti. Güney cephesinin birkaç gün içinde tamamen Esad kontrolüne geçmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye israil Ürdün

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