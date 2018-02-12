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İsrail, 'Batı Şeria'yı ilhak etmek için ABD ile görüştük' dedi, Beyaz Saray'dan jet yanıt geldi

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 23:57 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak ederek "tam egemenlik" sağlama konusu için ABD yönetimi ile görüştüğü bildirildi. ABD yönetimi iddiayı yalanlarken Filistin'den peş peşe tepkiler geldi.

İsrail, 'Batı Şeria'yı ilhak etmek için ABD ile görüştük' dedi, Beyaz Saray'dan jet yanıt geldi

İsrail Başbakanlık Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun bugün başkanı olduğu Likud Partisi'ndeki milletvekilleri ile toplantı yaptığı belirtildi.
Netanyahu'nun Batı Şeria'nın tam egemenliği ve buradaki yasa dışı Yahudi yerleşimlerin İsrail'e ilhak edilmesi konusunu ABD yönetimi ile görüştüğünü ifade ettiği toplantının detaylarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"(Batı Şeria'da) egemenliğin uygulanması konusunda, bu konuyu Amerikalılar ile bir süredir görüştüğümü söylüyorum. Bu konuda şu prensipleri takip ediyoruz. Birinci olarak Amerikalılar ile koordinasyon, çünkü onlar ile bağımız İsrail devleti ve yerleşimler için stratejik bir kazanım. İkinci olarak, bu özel değil bir hükümet girişimi olmalı, çünkü tarihi bir hamle."

BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞMELERE YALANLAMA

Buna karşın Beyaz Saray Sözcüsü Josh Raffel'in, Washington'ın İsrail ile Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak etmesi konusunu görüştüğü haberlerini yalanladığı İsrail basınında yer aldı. Raffel, İsrail ve Amerika'nın "böyle bir teklifi hiç tartışmadığını" belirterek, ABD başkanının tüm dikkatini "İsrail-Filistin arasında yeni bir barış girişimine" verdiğini belirtti.

FİLİSTİN'DEN UYARI

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleri ilhakına dair attığı adımlar konusunda uyarıda bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini İsrail topraklarına ilhak ederek, "tam egemenlik" için ABD yönetimi ile görüştüğüne dair" açıklamasına tepki gösterdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında Ebu Rudeyne, yerleşim yerlerini kontrol altına almaya ilişkin İsrail tarafından atılacak tek taraflı adımın istikrarsızlık ve daha fazla gerginliğe neden olacağını söyledi.

GERGİNLİĞE YOL AÇAR

Ebu Rudeyne, "Bizler bu türden adımların uygulanmaması konusunda uyarılarda bulunuyoruz. (İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak çabaları) Barış çalışmalarını kurtarmaya dönük çabaları sonlandırır ve daha fazla gerginliğe yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

Ebu Rudeyne, Filistin topraklarının durumuna ilişkin yapılan bu tür açıklamaların tüm uluslararası meşruiyet kararlarına aykırı olduğunu vurguladı.

FKÖ'DEN SERT TEPKİ

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin devleti toprakları üzerinde herhangi bir İsrail egemenliğine izin vermeyeceklerini belirtti.

Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Şeria'nın ilhakı konusunda ABD yönetimiyle görüştüğüne ilişkin haberlere işaret ederek, "Ne ABD ne de bir başkasını, müzakereleri bizim adımıza yürütmesi için görevlendirdik. Bu girişimin başarılı olmasına müsaade etmeyeceğiz. Filistinliler, Filistin devleti toprakları üzerinde herhangi bir İsrail egemenliğinin uygulanmasına izin vermeyecek." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail koordinasyonunun İsrail'in uluslararası hukuk ve BM kararlarına yönelik ihlallerini meşrulaştırmayı hedeflediğini ifade eden Ureykat, bu adımların, daimi ve adil bir barışın gerçekleştirilmesiyle ilgisinin olmadığını vurguladı.
Ureykat, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak etmesinin, Filistin halkını, kendi geleceğini özgürce belirleme ve bağımsızlık haklarından mahrum etmenin yanı sıra iki devletli çözümü sonlandırmak, İsrail'in halihazırda uyguladığı ırkçı politikasını güçlendirmek anlamına geldiğini belirtti.

"TOPRAK HIRSIZLIĞI CESARETLENDİRİLİYOR"

Son gelişmenin, ABD'nin İsrail'in sömürgeci planlarına ortak olduğunu ve İsrail'in ABD yönetimiyle koordinasyon içinde tek taraflı karar aldığını teyit ettiğini aktaran Ureykat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üç aydan kısa bir sürede, İsrail'in ABD'nin dikteleri ile uluslararası kanunları ihlal etmesini meşrulaştırması kapsamında üç girişim ortaya çıktı. İlki, Kudüs'ün müzakere masasından çıkarılmasıydı. İkincisi, Filistinli mülteciler meselesinin sonlandırılmasıydı. Şimdi de, Filistin topraklarının İsrail'e ilhakının kabulüyle toprak hırsızlığı cesaretlendiriliyor."

YASA TEKLİFİ

Geçen yılın sonunda, Likud Parti Merkez Komitesi, İsrail parlamentosuna Batı Şeria'nın İsrail'e ilhak edilmesi yönünde bir yasa teklifi sunmuştu. Öte yandan, söz konusu yasa teklifinin hükümetin ajandasından dün çıkarıldığı bildirilmişti.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
İSRAİLİ SEVMİYORUM SEVMEK ZORUNDA DEĞİLİM İNŞAALLAH BAŞINIZA TİMUR GİBİ CENGİZ GİBİ FATİH SULTAN MEHMET GİBİ 4. MURAT GİBİ BİRİ MUSALLAT OLUR
İSRAİL ORTADOĞU BİZDEN SORULUR TÜRKTEN BUNU KOCA KAFANA SOK BİZLER OSMALININ KÜLLERİNDEN DOĞMUŞ ASİL BİR MİLLETİZ HADDİNİ BİLECEKSİN ORTADOĞUNUN HAKİMİ TÜRKLERDİR SIRTINI ABD YE DAYAMA
Eğer ABD ısraille konuşmadık dıye yalanlıyorsa ABD yalan söylüyordur zıra her sözünün arkasında tam tersi yapıyor Yanı güvenılmez devle ABD pekı Kudusu nıye başkent ettı?
bu israil de güçlü devlet şimdi yiğidi öldür hakkını ver ama iran’la baş edemiyorlar
israil kaşınma alayınız beşpara
Filistinliler!!!!!!!! sizin işiniz endişe duymak, uyarmak değil, sizin işiniz savaşmak olmalı, ülkeniz işgal altında ve her geçen gün toraklarınız ilhaka ve zülümler ve ölümler yaşıyorsunuz. Bak ABD Generalı adam başka ülkeyi işga ediyor bir çok sivil insanın kanına girmiş, ama adam ne endişe nede uyarmak tan bahseder benim işim savaşmak endişe duymak değil diyor. İşgalcı olmasına rağmein e siz endişeleri geçin eski günlerinize dönün!
Sürpriz mi? Dünyada akan her damla kanda parmağı olan Katil Amerika ile Ortadoğu'nun terörist devletinin baş başa verip garibanların topraklarını çalma planları yapmalarında şaşılacak ne var ki?
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