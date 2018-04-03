İsrail Afrikalı sığınmacı anlaşmasını askıya aldı

Bölgede yaşayan İsrailliler, birlikte yaşadıkları göçmenlerden rahatsızlık duydukları gerekçesiyle anlaşmaya tepkiliydi. Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, sığınmacıların sınır dışı edilmesini isteyen milliyetçi seçmen tabanının da yoğun baskısı altındaydı. BM ile varılan mutabakatı eleştiren kesim, anlaşmanın çok fazla Afrikalı göçmenin İsrail'de kalmasına müsaade ettiğini savunuyordu.

Netanyahu, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada BM ile varılan anlaşmayı askıya aldığını ve göçmen nüfusunun yoğunlukta olduğu güney Tel Aviv bölgesinin temsilcileriyle yapacağı görüşmeden sonra bu konudaki nihai kararını vereceğini belirtti.

Netanyahu, İsrail'deki yaklaşık 37 bin Afrikalı sığınmacıdan 16 bin 250'sinin Batılı ülkelere yerleştirilmesini, diğerlerinin ise İsrail'de kalmasını öngören anlaşmayı kamuoyuna duyurduğu günün akşamında geri adım attı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yaptıkları bir anlaşmayı yürürlüğe girmeden askıya aldı.

Zorla sınır dışı planı

BM ile yapıldığı açıklanan anlaşma, çoğu Eritre ve Sudan'dan gelmiş olan on binlerce sığınmacıyı zorla sınır dışı ederek Afrika'ya göndermeye hazırlanan İsrail'in bu planını da rafa kaldırması anlamına geliyordu.

İsrail'in sığınmacıları Tel Aviv yönetimiyle gizli anlaşmalar yaptığı iddia edilen Ruanda ve Uganda'ya göndermeyi planladığı ifade ediliyordu.

Afrikalı sığınmacılar ülkelerinde can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle İsrail'e kaçtıklarını belirtiyor. İsrail ise büyük bölümünün ekonomik nedenlerle geldiğini iddia ettiği Afrikalı sığınmacıları ülkede tutma gibi bir zorunluluğu olmadığını savunuyor.

Almanya ve İtalya doğrulamadı

İsrail ile BM arasında imzalanan, ancak henüz yürürlüğe girmeyen anlaşmanın beş yılda uygulanması bekleniyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği anlaşmanın imzalandığını doğruladı ancak sığınmacıları kabul edecek ülkelerin adını açıklamadı. Netanyahu ise sığınmacıların gönderileceği ülkeler arasında Almanya, İtalya ve Kanada olduğunu söyledi. Ancak Alman ve İtalyan yetkililer böyle bir anlaşmaya ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını belirtti.