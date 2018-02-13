İsrail askerine tokat atan Filistinli kız Ahed Tamimi hakim karşısında

Olay Neriman Tamimi'nin Facebook sayfasında canlı yayınlanmış ve viral bir videoya dönüşmüştü.

15 Aralık 2017'de İsrail askerine tokat attığında 16 yaşında olan Ahed Tamimi, annesi Neriman tarafından görüntülenen olayda İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Nabi Saleh köyündeki evinin önüne gelen iki İsrail askerine bağırmış, tokat atmış ve itmişti.

Tamimi Filistinililer için İsrail işgaline karşı direnişin bir sembolü haline gelirken, çok sayıda İsrailli, Ahed'i 'şöhret arayan, şiddet düşkünü bir baş belası' olarak tanımlıyor.

Tamimi'ye aralarında "güvenlik güçlerine saldırmak ve şiddeti kışkırtmak"ın da bulunduğu 12 farklı suçlama yöneltilmişti.

Bir İsrail askerine tokat attığı videoyla gündeme gelen 17 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi, İsrail'deki bir askeri mahkemede yargılanmaya başlandı.

Tamimi videoda bir askere tekme ve tokat atıyor, diğerini de yumruklamakla tehdit ediyordu.

Ahed Tamimi birkaç gün sonra şafak vakti evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Ayrıca annesi de sosyal medyada kışktırma ve saldırı, olay anında orada olan kuzeni de saldırıyla suçlanmıştı.

Olay Filistinliler ve İsraillier arasındaki görüş ayrılıklarını daha da derinleştirdi.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett Ahed ve kuzeni Nour Tamimi'nin "hayatlarının sonuna dek hapiste kalmayı hak ettiklerini" söylemişti.

Çok sayıda İsrailli Ahed Tamimi'nin uzun süredir ailesi tarafından istismar edildiğini savunuyor ve Tamimi'nin ailesi tarafından İsrail askerlerini kışkırtmak için kullanıldığını iddia ediyor.

Ahed Tamimi iki yıl önce de, erkek kardeşini taş atma suçlamasıyla gözaltına alan bir İsrail askerinin elini ısırmaya çalıştığı bir videoyla gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tamimi'ye "cesaret" ödülü vermişti.

Ahed Tamimi ilk olarak 11 yaşındayken bir diğer İsrail askerini yumruk atmakla tehdit ettiği videoyla gündeme gelmişti.