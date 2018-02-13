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İsrail askerine tokat atan Filistinli kız Ahed Tamimi hakim karşısında

13.02.2018 13:50 | Son Güncelleme

Bir İsrail askerine tokat attığı videoyla gündeme gelen 17 yaşındaki Filistinli kız Ahed Tamimi, İsrail'deki bir askeri mahkemede yargılanmaya başlandı. Tamimi'ye aralarında "güvenlik güçlerine saldırmak ve şiddeti kışkırtmak"dahil 12 farklı suçlama yöneltildi.

İsrail askerine tokat atan Filistinli kız Ahed Tamimi hakim karşısında

Bir İsrail askerine tokat attığı videoyla gündeme gelen 17 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi, İsrail'deki bir askeri mahkemede yargılanmaya başlandı.

Tamimi'ye aralarında "güvenlik güçlerine saldırmak ve şiddeti kışkırtmak"ın da bulunduğu 12 farklı suçlama yöneltilmişti.

Tamimi suçlu bulunursa, uzun bir hapis cezası alabilir.

Tamimi 16 yaşındayken tutuklanmış, hapisteyken 17 yaşına girmişti.

Tamimi Filistinililer için İsrail işgaline karşı direnişin bir sembolü haline gelirken, çok sayıda İsrailli, Ahed'i 'şöhret arayan, şiddet düşkünü bir baş belası' olarak tanımlıyor.

Uluslararası Af Örgütü Ahed Tamimi'nin serbest bırakılması çağrısında bulunurken, İsrail'i Filistinli çocuklara ayrımcı muamele yapmakla suçladı.

Viral video

15 Aralık 2017'de İsrail askerine tokat attığında 16 yaşında olan Ahed Tamimi, annesi Neriman tarafından görüntülenen olayda İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan Nabi Saleh köyündeki evinin önüne gelen iki İsrail askerine bağırmış, tokat atmış ve itmişti.

Olay Neriman Tamimi'nin Facebook sayfasında canlı yayınlanmış ve viral bir videoya dönüşmüştü.

Tamimi videoda bir askere tekme ve tokat atıyor, diğerini de yumruklamakla tehdit ediyordu.

Ahed Tamimi birkaç gün sonra şafak vakti evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Ayrıca annesi de sosyal medyada kışktırma ve saldırı, olay anında orada olan kuzeni de saldırıyla suçlanmıştı.

Olay Filistinliler ve İsraillier arasındaki görüş ayrılıklarını daha da derinleştirdi.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett Ahed ve kuzeni Nour Tamimi'nin "hayatlarının sonuna dek hapiste kalmayı hak ettiklerini" söylemişti.

Çok sayıda İsrailli Ahed Tamimi'nin uzun süredir ailesi tarafından istismar edildiğini savunuyor ve Tamimi'nin ailesi tarafından İsrail askerlerini kışkırtmak için kullanıldığını iddia ediyor.

Ahed Tamimi iki yıl önce de, erkek kardeşini taş atma suçlamasıyla gözaltına alan bir İsrail askerinin elini ısırmaya çalıştığı bir videoyla gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tamimi'ye "cesaret" ödülü vermişti.

Ahed Tamimi ilk olarak 11 yaşındayken bir diğer İsrail askerini yumruk atmakla tehdit ettiği videoyla gündeme gelmişti.

Ahed Tamimi Filistinliler içinse, işgal altındaki silahlı askerlere karşı çıkma cesareti için ulusal bir sembol olarak görülüyor.

Tamimi'nin yüzü duvar resimlerinde ve posterlerde gözükürken, babasının serbest kalması için internet üzerinden paylaştığı dilekçe 1,7 milyon imza topladı.

Özel mahkeme

Ahed Tamimi, aynı gün 15 yaşındaki kuzeninin plastik mermiyle başından vurulduğu videoyu görmesinin ardından askerlere öfkelendiğini söylüyor.

Filistin

İnsan hakları örgütleri Ahed Tamimi vakasının İsrail'in Filistinli çocuklara kötü davranışını ortaya koyduğunu söylüyor.

İsrail Ordusu, son üç yılda 18 yaşın altındaki 1.400 Filistinli çocuğun özel askeri mahkemelerde yargılandığını açıkladı.

İnsan hakları örgütleriyse İsrail'deki bu sistemi eleştiriyor ve temel hakların ve adil yargılama hakkının garanti altına alınmadığını belirtiyor.

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