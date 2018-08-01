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İsrail askerleri 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2018 00:23 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Kudüs kentinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail askerleri bugün Kudüs’ün doğusundaki Al-Issawiya kasabasında 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Görgü tanıkları, çok sayıda İsrail askerinin gelip küçük çocuğu açıklamadıkları bir yere götürdüklerini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütünden yapılan açıklamaya göre 5 bin 900 Filistinlinin İsrail hapishanelerinde tutulduğu, bunların arasında 291’inin de çocuk olduğu biliniyor.

(İHA)

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