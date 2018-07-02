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İsrail askerleri 12 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2018 06:08 | Son Güncelleme

İsrail askerleri Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir çocuğu İsraillilere taş attığı iddiasıyla gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde Marwan Mufid el-Şarbati isimli 12 yaşındaki bir çocuğu İsraillilere taş attığı iddiasıyla, evine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı öğrenildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunduğu ifade edildi.

(İHA)

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