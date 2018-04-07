HABER

İsrail askerleri Filistinli gazeteciyi öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Gazze'de düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip eden Filistinli gazeteci Yaser Murtaja'nın, İsrail keskin nişancıları tarafından vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.

Filistinliler tarafından Gazze’de, İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde 1 gazetecinin hayatını kaybettiği, 6 gazetecinin yaralandığı açıklandı. Filistinlilerin Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’nde İsrail askerleri doğrudan gazetecileri hedef aldı.

Gösterilerde dün yaralanan gazeteci Yasser Murtaja, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada gazeteci Yasser Murtaja'nın hayatını kaybettiğini açıkladı.

BİR GAZETECİ DAHA GERÇEK MERMİNİN HEDEFİ OLDU

Öte yandan El-Aksa televizyonu fotoğrafçısı olan gazeteci Halil Abu Azra, Gazze’nin güneyinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulduğu ve Gazze’nin doğusundaki çatışmalarda gazeteci Saber Nour Al-Din'in de yaralandığını aktarıldı.

Filistin Gazeteciler Sendikası yaptığı açıklamada, “Gazze sınırındaki olaylarda İsrail askerlerinin gazetecileri hedef almasını kınıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Ayrıca İsrail'in amacının işlediği suçları ortaya çıkaran gazetecilerin sesini susturmak olduğu da aktarıldı. (İHA)

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
Serkan Çelebi yakalandı!Serkan Çelebi yakalandı!
Kayınpeder-damat aşkı olayında şok sözlerKayınpeder-damat aşkı olayında şok sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Gazze Filistin keskin nişancı gazeteci yaser murtaja

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Reyis Gazze ye gitmeyecek miydi ? hani söz vermişti ya.. ne oldu o iş !
Yaw arkadasA bu insanlar aklini peynir ekmekle yemisler.yillardir karsida silah senin elindebbisey yok .ya biraz akilli olun ya.baska mucadele yontelerini deneyin.adam dusman vurur tabi .muslumanlar bole ahmak olduklari surece yenilmeye mahkumdurlar.zamanin en buyuk gucu beyindir
bekle it soyu. sıra oraya da gelecek. Sen ayaklarını sabit tut hele
terörüst devlet katil devlet .israil . hayvanlar sürüsü az kaldı halin çok kötü olacak yerle bir olacaksız .terörüst devlet israil. ALLAHU EKBER .ALLAHU EKBER ALLAHU EKBERRRRR
Diğer Haberler
Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!

Selfie çekerken içeceğine hap atıldı!

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı

Ruanda soykırımının sorumlularından Manier yakalandı

Ruanda soykırımının sorumlularından Manier yakalandı

ABD'den Türkiye'ye Patriot teklifi!

ABD'den Türkiye'ye Patriot teklifi!

ABD'den BMGK'ya bir şok daha!

ABD'den BMGK'ya bir şok daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.