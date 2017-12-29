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İsrail askerleri gazeteciyi böyle vurdu!

DÜNYA HABERLERİ | 29.12.2017 22:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ramallah'ın Beytil bölgesinde göstericiler ile İsrail askerleri arasında kalan gazeteciler zor anlar yaşadı. İsrail askerleri tarafından protesto gösterilerini takip eden bir gazeteciyi vuruldu. Gazetecinin vurulma anı saniye saniye görüntülendi. Bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından yaralandığı yerden kaldırılarak ambulansa alınan gazeteci hastanede tedavi altına alındı. Bugün çıkan olaylarda 2'si gazeteci 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ramallah'ın Beytil bölgesinde Cuma namazı sonrası İsrail askerleri, Filistinli göstericilere müdahale etti. Müdahale sırasında İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında kalan gazeteciler zor anlar yaşadı.

Müdahale sırasında gazeteciler kendilerini korumak için sağlık ekipleri ile birlikte bir duvarın arkasına sığındı. Güvenlikli çıkış anını kollayan sağlık ekipleri ve gazeteciler kendilerinin Filistinli göstericilerin tarafına doğru koşmaya başladı. Bu sırada İsrail askerleri, kendilerini görüntüleyen bir gazeteciyi vurdu. Ayağından vurularak yaralanan gazeteci bir anda yere yığıldı.

Yerde yatan gazeteciye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra gazeteci ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Gazetecinin vurulma anı DHA kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, gazetecinin vurulma anı ve sonrasında yaşananlar yer aldı. Olaylarda 2'si gazeteci olmak üzere toplam 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu filistililerde kürtlerin azmini görüyorum
bu israil kafirine aslında atom bombası atmak lazım
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