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İsrail askerleri Gazze sınırında 14 yaşındaki Filistinli çocuğu başından vurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2018 19:51 | Son Güncelleme

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk başından vurularak şehit edildi

İsrail askerleri Gazze sınırında 14 yaşındaki Filistinli çocuğu başından vurdu!

İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere saldırısında 1 Filistinlinin şehit olduğu, 10 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin saldırısında aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 10 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

14 YAŞINDAKİBAŞINDAN VURULARAK ŞEHİT EDİLDİ

İşgal güçlerinin Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Filistinli bir çocuk başından vurularak şehit edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin doğu sınırında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vurulan Gazi Ebu Mustafa (43) isimli Filistinlinin de şehit olduğu belirtildi.

30 MART'TAN BU YANA 153 KİŞİ ŞEHİT OLDU

Ebu Mustafa'nın hayatını kaybetmesiyle birlikte Gazze sınırındaki eylemlerin başladığı 30 Mart'tan bu yana şehit olan Filistinlilerin sayısı 153'e ulaştı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. (AA)

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