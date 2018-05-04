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İsrail Askerleri Protestoculara Karşı Yine Canlı Mermi Kullandı

04.05.2018 20:01 | Son Güncelleme

İsrail askerleri, Gazze-İsrail sınırında protesto gösterilerini devam ettiren Filistinleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı

İsrail Askerleri Protestoculara Karşı Yine Canlı Mermi Kullandı

İsrail askerleri, Gazze-İsrail sınırında protesto gösterilerini devam ettiren Filistinleri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermi kullandı. Olaylarda 30 civarında kişi yaralandı.

Doktorlar, 40 kilometrelik sınır çitinin Filistin tarafında 10 kişinin vurularak yaralandığını, 20 kişinin de gaz teneffüs etmeleri nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı. Gazzeliler, sınırda “Büyük Dönüş Yürüyüşü” için 30 Mart’ta çadır kamplar kurmuştu.

Gençler, sınırın diğer tarafındaki İsrailli keskin nişancıların görüş açısını dumanla kesmek için çitin 500 metre kadar içerisine yanan lastikler yuvarladı. Son bir ay içinde en az 43 Filistinli İsrail ordusunca öldürüldü.

Göstericiler, İsrail’e ait küçük bir gözlem İHA’sını sapanla düşürdüklerini belirtti.

İsrail, 14 Mayıs’ta 70’inci kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, Filistinlilerse 1948 Arap-İsrail savaşında halklarının toplu biçimde yerlerinden edildiği gerekçesiyle o günü “Nakba-Felaket” olarak adlandırıyor.

Gazze’deki 2 milyon Filistinli’nin üçte ikisi savaş mültecisi ya da mülteci torunu. Gazze protestoları Cuma günleri daha fazla olmak üzere binlerce kişiyi biraraya getirdi. Protestocular, ailelerinin şu anda İsrail’de bulunan kayıp evleri ya da topraklarına erişim hakkı talep ediyor.

İsrail ise Yahudi çoğunluğunu kaybedebileceği endişesiyle bu talebe olumlu bakmıyor. 1993’e kadar uzanan ancak şu anda askıda olan barış görüşmelerinde, mülteciler ve torunlarına gelecekteki bir Filistin devletinde kalacak yer sağlanması gibi alternatif seçenekler masaya yatırılmıştı.

Bu yıl Filistinliler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararı nedeniyle daha da öfkeli.

Geçenlerde Ortadoğu’yu ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, sınır protestolarına yanıt verme biçiminde İsrail’e destek vermiş, “İsraillerin kendilerini savunmaya hakkı olduğuna inanıyoruz” demişti.

Birleşmiş Milletler ise, İsrail’i göstericilere aşırı güç kullanması nedeniyle uyarmıştı.

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