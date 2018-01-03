İsrail askerleri Ramallah'taki çatışmalarda bir Filistinli genci öldürdü

İrfan Sapmaz / Ramallah, 3 Ocak (DHA) - İsrail askerleri, Ramallah'taki gösterilerde çıkan çatışmalarda bir Filistinli genci vurarak öldürdü.

Bölgedeki Istishari Hastanesi'nin Müdürü Fathi Abu Mughli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 yaşındaki Musab Tamemi'nin, boynuna isabet eden bir mermi ile öldüğünü söyledi.