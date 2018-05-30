İsrail Ateşkes İddiasını Yalanladı

İsrail, Hamas’ın Gazze’de Filistinli militanlarla ateşkes yaptığı yönündeki açıklamasını yalanladı. Ancak bugün, 2014’teki savaştan bu yana en şiddetli çatışmaların yaşandığı Gazze’de sükunet hakimdi.
İsrail Gazze Şeridi’nde militanlara ait 65 bölgeyi hedef aldığını, ayrıca Gazze’den atılan 100 kadar roketin bir kısmına savunma sistemi tarafından müdahale edildiğini, bir kısmınınsa hedeflerine ulaştığını bildirdi.
İsrail ordusu iki askerin yaralandığını belirtti. Gazze’de ölen olmadığı kaydedildi.
Salı günü geç saatlerde İslami Cihat örgütü sözcülerinden biri taraflar arasında ateşkes yapıldığını söylemişti. Üst düzey Hamas yetkilisi Halil el Hayya da ateşkes yapıldığı iddiasını tekrar etmişti.
İsrail ateşkes iddiasını yalanlasa da bugün Gazze Şeridi ve yakınındaki İsrailli topluluklarda sükunet hakimdi.
İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, bir anlaşmada yapıldığı iddiasını yalanladı. Ancak başka bir savunma yetkilisi Gazze’den daha fazla ateş açılmaması halinde İsrail’in de yeni saldırılar düzenlemeyeceğini belirtti.
Katz İsrail radyosuna yaptığı açıklamada “Gerginliğin artmasını istemiyoruz ancak şiddeti başlatanlar sona erdirmeli” ifadelerini kullandı.
Amerika’nın büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığı 14 Mayıs’ta Gazze’de gerilim tırmanmıştı. Binlerce Gazzeli göstericinin sokağa çıkarak polisle çatıştığı eylemlerde o gün en az 61 Filistinli hayatını kaybetmişti.
O tarihten bu yana gösteriler eski şiddetiyle olmasa da sürdü.
Olaylar sırasında en az 122 Filistinli İsrail tarafından açılan ateşle hayatını kaybetti. Ölen İsrailli ise olmadı.
İsrail, Hamas’ı binlerci Filistinliyi sınırı aşmaya ve İsraillilere saldırmaya cesaretlendirmekle suçluyor ve düzenlediği saldırıların sınırlarını korumak için gerekli olduğunu söylüyor.
Ancak İsrail olaylar sırasında polisin gerçek mermi kullanmasıyla ilgili bağımsız soruşturma yürütmesi konusunda uluslararası baskıyla karşı karşıya.
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