İsrail Ateşkes İddiasını Yalanladı

İsrail, Hamas’ın Gazze’de Filistinli militanlarla ateşkes yaptığı yönündeki açıklamasını yalanladı. Ancak bugün, 2014’teki savaştan bu yana en şiddetli çatışmaların yaşandığı Gazze’de sükunet hakimdi.

İsrail Gazze Şeridi’nde militanlara ait 65 bölgeyi hedef aldığını, ayrıca Gazze’den atılan 100 kadar roketin bir kısmına savunma sistemi tarafından müdahale edildiğini, bir kısmınınsa hedeflerine ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusu iki askerin yaralandığını belirtti. Gazze’de ölen olmadığı kaydedildi.

Salı günü geç saatlerde İslami Cihat örgütü sözcülerinden biri taraflar arasında ateşkes yapıldığını söylemişti. Üst düzey Hamas yetkilisi Halil el Hayya da ateşkes yapıldığı iddiasını tekrar etmişti.

İsrail ateşkes iddiasını yalanlasa da bugün Gazze Şeridi ve yakınındaki İsrailli topluluklarda sükunet hakimdi.

İsrail İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, bir anlaşmada yapıldığı iddiasını yalanladı. Ancak başka bir savunma yetkilisi Gazze’den daha fazla ateş açılmaması halinde İsrail’in de yeni saldırılar düzenlemeyeceğini belirtti.